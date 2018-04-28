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Meral Akşener'in İP'i kopuyor

Meral Akşener'in Genel Başkanı olduğu İYİ Parti'de yönetici Hasan Sümer, parti üyeliğinden istifa etti.

28 Nisan 2018 Cumartesi 18:33
Meral Akşener'in İP'i kopuyor

Sümer açıklamasında FETÖ’cü teröristlerce 15 Temmuz’da şehit edilen vatandaşları görmezden gelen bir zihniyetle aynı yolda yürümeyeceğini belirtti. İyi Parti kurucusu ve Genel Başkanı Meral Akşener'e isyan ederek zehir zemberek açıklamalarda bulunan İYİ Parti Bağcılar İlçe Başkanı Yardımcısı Hasan Sümer partisinden istifa etti.
 
"ONAYLAMADIĞIM GİRİŞİMLERİN…"
 
Sümer istifa açıklamasında şu satırlara yer verdi:
 
"Kamuoyuna; Milliyetçi duygularım ve vatan sevgim ile dahil olduğum İyi Parti Çatısı altından son günlerde onaylamadığım girişimlerin, bende yaşattığı huzursuzluk ve milliyetçi fikirlerime ters olması nedeniyle ayrılmaya karar verdim.
 
"ŞEHİDİMİZİ GÖRMEZDEN GELEN BİR ZİHNİYET"
 
Vatan ve millet sevgimiz ile çıktığımız yolda yanımıza katılanların masumiyetimize zarar verdiğine inanmaktayım.15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ'cü teröristlere göğsünü siper ederek, tankların altına yatarak hiç düşünmeden şehadet şerbeti içenleri hiçe sayan, adeta 249 şehidimizi görmezden gelen bir zihniyetle aynı yolda yürümem mümkün değildir. Sahip olduğum prensipler, "zafere giden her yol mübahtır'' inancıyla kesinlikle bağdaşmamaktadır. Tüm bu nedenlerle İyi partideki görevimden ayrılma zarureti doğmuştur. Arz ederim. Saygılarımla."
 

Haber Tarihi: 28 Nisan 2018 Cumartesi 18:33
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