Meral Akşener'in en yakınındaki isim itiraf etti: FETÖ esir aldı

İYİ Parti'de önemli görevlere imza atan Hasan Sami Özvarinli, 4 yıl Genel Başkan Başdanışmanlığı yaptı. Akşener'in meclis grubunda yaptığı konuşmalarının metinlerini de yazan Özvarinli, memleketi Kaşseri'nin Kocasinan İlçesinden belediye başkanı adayı da oldu. Son olarak, Kayseri'den milletvekilliği aday adayı olan Özvarinli'ye listelerde yer verilmedi.

İSTİFA EDİP AK PARTİ'YE KATILDI

Partisinden istifa eden Özvarinli, AK Parti'ye katıldı. Parti rozeti, önceki gün Kayseri'de AK Parti Aday Tanıtım Toplantısında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki tarafından takılan Özvarinli, istifasının perde arkasını anlattı.

"MAİL DEFTERİMİ AÇARIM"

Milli-manevi değerler ışığında ve Türkiye Cumhuriyetinin FETÖ bağlantılı insanlara teslim edilmesi durumunda bir daha eski haline dönememe kaygısıyla AK Parti'ye geçtiğini belirten Özvarinli, "4 yıldır Meral Akşener'in grup konuşmalarını yazan metin yazarlarından biriyim. 13 Mart itibariyle grup danışmanlığından istifa ettim. FETÖ ve HDP tehlikesiyle ilgili Meral Akşener'e gönderdiğim birçok maillim var. İki gün sonra çıkıp öyle şeyler olmadı derlerse mail defterimi açarım.

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Ekrem İmamoğlu ile ilgili itirazlarımı, 'Meral Akşener masadan kalk, bu masada HDP var bu masada FETÖ bağlantıları var' dediğim raporlarımı Türk milletiyle paylaşırım. Çünkü ben Türk milleti için oradaydım. Çok değişik ve çirkin şeyler yaşandı.

FETÖ İYİ PARTİ'Yİ ESİR ALDI

En acısı ve inanılmazı ise FETÖ yapılanması İYİ Parti'nin insan kaynakları dediğimiz 3 önemli yerini esir aldı. Birinci ayak Meral Akşener'in özel kalem müdiresi olan FETÖ'den ihraç Esma Bekar, ikinci ayak İYİ Parti'nin Grup Müdürü Mustafa Tuna, üçüncü ayak ise benim bulunduğum birime amir yapılan FETÖ'nün ABD'deki vakfında yöneticilik yapan Türkiye'de ise KHK ile üniversiteden ihraç edilip hapis yatan Yüksel Korkmaz.

Kimdir bu Yüksel Korkmaz? Adil Öksüz'ün görev yaptığı Sakarya Üniversitesi'ndeki dönemdaşı. Amerika'da Pensilvanya eyaletinde eğitim almış. KHK ile ihraç edilmiş bir doktor. Bu adam şimdi hem siyaset akademisi başkanı hem de Meral Akşener'in baş danışmanı.

İYİ PARTİ'DE TÜM KAPILARI FETÖ TUTTU

Bir insan genel başkanla görüşmek istiyorsa, bu bir FETÖ'cünün kontrolünden geçiyor. Bir kişi İYİ Parti'de siyaset yapmak istiyorsa Yüksel Korkmaz'ın kontrolünden geçiyor. Bir insan meclise gidip genel başkan yardımcısı ile görüşmek istiyorsa orada da başka bir FETÖ'cü onun bilgisini alıyor. Yani İYİ Parti'de bütün kapıları FETÖ'cüler tuttu.

Siyaset Akademisi Başkanı Yüksel Korkmaz 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'cülükten dolayı uzun bir süre hapiste yattı. Bu adam şu anda hem baş danışman, hem de siyaset akademisinde İYİ Partilere parti politikaları eğitimi veriyor. 3 tane kritik pozisyona 3 tane FETÖ'cü geldi kondu. Bu ne manaya gelir? Ben işin mutfağındaki FETÖ'cüleri HDP ile manipülasyonları yapan insanları gördüm ve bunlardan Türk milletine bir hayır gelmez dedim. Çok çırpındık ama bizi dışladılar.