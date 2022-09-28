Meral Akşener'in "Açız" tiyatrosunda yeni detaylar ortaya çıktı

"Açım, ölüyoruz" diyen Nurgül Sipahi'nin mal varlığı açlığın farklı bir yönünü gösterdi. İYİ Parti Etimesgut teşkilatına üye olan Sipahi'nin, Etiler Mahallesi'nde bulunan 2.5-3 milyon Türk lirası değerindeki dairelerinin toplamda 8 bin Türk lirası da kira geliri olduğu değerlendiriliyor.

Sipahi'nin ayrıca bir tarla ve değeri 400 bin lirayı bulan 2011 model Nissan Juke marka bir aracı olduğu da belirlendi.

Oturduğu sitede kiralar 6 bin TL

Eşi 4 bin 800, kendisi ise 4 bin 400 lira emekli maaşı alan Sipahi'nin, iki çocuğunun memur olduğu, kızının 2012 model Chevrolet marka aracının bulunduğu tespit edildi.

Aç olduğunu söyleyen kadının, Eryaman'daki Göksu Park'a yakın sosyal donatısı olan Öztaş Eryaman sitesinde kirada oturduğu, sitede kiraların 4 bin ila 6 bin arası değiştiği, aidatın ise bin 200 lira olduğu bildirildi.

İşte o diyaloglar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunmuştu. Ziyaret sırasında Nurgül Sipahi ve Meral Akşener arasında geçen diyaloglar şöyle:

Nurgül Sipahi: "Gerçekten açım. Utanıyorum. Emekliyim. 4 milyar maaş aldım şimdi, keşke almasaydım. (…) Gazete serip yerde oturacağım. Şu an 4 milyar maaş alıyorum. 2 milyar kirada. Şimdi bana söyle; aidat mı vereyim, elektrik mi vereyim, su mu vereyim, ne yiyeyim? Ne içiyim? Temizliğe gidebilsem, ritm bozukluğu var kalp hastasıyım. 45 senedir kollarım yırtık."

Meral Akşener: "Belli"

Nurgül Sipahi: "Yırtık kollarım. Ne olur bizi kurtarın"

Meral Akşener: "Beraber kurtaracağız"

Nurgül Sipahi: "Kurtaracağız"

Meral Akşener: "Az kaldı. Beraber kurtaracağız"

Nurgül Sipahi: "Gerçekten.. Ne olursunuz?"

Meral Akşener: "Onun için buradayız"

Nurgül Sipahi: "Biz ölüyoruz, açız, aç.Emekliyiz. Ben yaşamak istiyorum. Ben nefes almak istiyorum. İki tane çocuk üniversite okuttum. Oğlum hastanede çalışıyor. Perişan olduk. Oğlum da eşinden ayrıldı, geldi yanımıza"