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Medya Meral Akşener’i çıldırtacak iddia: “Abi” deyip elini öperdi
Medya

Meral Akşener’i çıldırtacak iddia: “Abi” deyip elini öperdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, "Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'den oy koparabilmek için Tansu Çiller'e yeni parti kurduruyor" iddiasına Ahmet Hakan da dahil oldu. Çiller, söz konusu iddiayı yalanlarken, Ahmet Hakan, Meral Akşener'i çıldırtacak bir yazıya imza attı.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 11:26:00 -
Meral Akşener’i çıldırtacak iddia: “Abi” deyip elini öperdi

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın, "Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'den oy koparabilmek için Tansu Çiller'e yeni parti kurduruyor" iddiasına Ahmet Hakan da dahil oldu. Çiller, söz konusu iddiayı yalanlarken, Ahmet Hakan, Meral Akşener'i çıldırtacak bir yazıya imza attı. İşte Hürriyet'teki o yazının ilgili bölümü:

"Bir zamanlar Meral Akşener, Tansu Çiller’in eşi Özer Çiller’e “Abi” derdi.

Ve Özer Bey’in elini öperdi.
Ve yine bir zamanlar Meral Akşener, Tansu Çiller’in bir numaralı cengâveriydi. Onun adına savaş verir, onun adına çatışmalara girerdi.
Ve şimdi...

'Tansu Çiller merkezli palavra'
Meral Akşener’in partisinin en önemli ismi olan Koray Aydın, Tansu Çiller merkezli bir palavraya omuz veriyor.
Meral Hanım da Koray Bey’e...
“Ne yapıyorsunuz Koray Bey? Bizim Tansu Hanım’la bir mazimiz var. İyice anlamadan, dinlemeden böyle şeyler yapmayın lütfen. Ben bu insanlarla yıllarca yol yürümüş biriyim” demiyor.
“Vefa” ve “siyaset” arasındaki ilişkisizliğin bir çarpıcı örneği daha!"

 

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Yorumlar

Okur

Ben bu Aksenerin menfeat icin her tarafa savrulabilip makam icin herseyi yapabilecek bir kapasitesi oldugunu gordum.
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Mikail

Bu dedesi osmanlıda yunanistan sürülenlerin toru deyilmi yağlı kazığa itiraz etmeyenden her şey beklenir derim ... çok da seçilsin diye hizmet etdim yazıklar olsun chpkk kucağında olanlara...
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