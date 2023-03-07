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Gündem Meral Akşener'e yüzünün neden asık olduğu soruldu! İşte cevabı
Gündem

Meral Akşener'e yüzünün neden asık olduğu soruldu! İşte cevabı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 6'lı koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sıradaki yüz ifadesi canlı yayında soruldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 21:48:00 -
Meral Akşener'e yüzünün neden asık olduğu soruldu! İşte cevabı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, katıldığı canlı yayın programında 6'lı koalisyonun adayının açıklandığı anlarda yüzünün asık olduğuna ilişlin yapılan eleştirilere yanıt verdi.

"Tuhaf bir ışık gelmiş"

Akşener, "Samimi söylüyorum, o paltolu olarak, üzerimde palto varken Temel Bey'in ve Kemal Bey'in konuşma yaptığı esnada baktığınızda tuhaf bir ışık gelmiş. Dolayısıyla sonra paltomu çıkarmışım, hepimiz dizilmişim, orada bir sorun yok ışıkta. Ben aslında herhangi bir mutsuz vesaire durum yok. İmza koymuşum ben." dedi.

“Masa kalktı”

*Pazar gününün gecesinden bahsediyorum. Hiçbir şey gizli saklı değil. Perşembe günkü müzakere masasında, müzakereye kapalı ortam oluştu.

*Yani; siz bir fikir ortaya koyuyorsunuz diğer 5 kişi tek bir konuda karar almış, onun üzerinden geri gitmiyor.

*Siz de bunun tartışılmasını arzu ediyorsunuz. Dolayısıyla orada ne oluyor? Herkes bana masadan kalktı diyor ama; masa kalktı.
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“Elbette sertleşmeler olur”

*Müzakere alanı tıkandığı zaman ben bir tarihçiyim, Lozan görüşmelerini babamın amcasının anlatımlarından bilirim. Elbette sertleşmeler, zıtlaşmalar, zaman zaman şu harekete varan tutumlar olur. Her şey güllük gülistanlık olmaz.

*Lozan’daki müzakereye baktığınızda herkes ortak nokta bulmak üzere. Biz orada 6 kişi, her birimizin birey olarak hayata bakışı, hayata baktığımız yerde prolemlere çözüm anlayışı, çözüm anlayışımız, duruşumuz birbirinden farklı.

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