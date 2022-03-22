Meral Akşener'e şok! Millet İttifakı'nı zehir zemberek sözlerle eleştirip istifasını verdi

İYİ Parti’nin Çatalca Belediyesi’ndeki tek meclis üyesi olan Recep Yılmaz, Millet İttifakı’nı sert sözlerle eleştirerek istifa etti. Yılmaz, sosyal medya hesabından istifa kararını açıklayarak, MHP'ye geçmek istediğini belirtti.

İYİ Parti’nin Çatalca Belediyesi’ndeki tek meclis üyesi olan Recep Yılmaz, istifa kararını sosyal medya hesabından açıkladı.

Yılmaz açıklamasında, “Siyaset, vatan ve millete aşkla yapılan bir hizmet vasıtasıdır. Bu amaçla davamdan vazgeçip İYİ Parti saflarında siyasete girdim. Üye ve yönetici olarak büyük emekler verdim ancak geldiğimiz şu noktada İYİ Parti’nin Millet İttifakı ortağı CHP’nin terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile yakınlaşması, FETÖ’ye sürekli göz kırpması, milliyetçi vatansever bir ülkücü olarak her gün vicdanımı rahatsız etti. Demokrasi, milliyetçilik, Atatürkçülük gibi birçok değerin istismar edildiği, ancak iktidar olmak için bu değerlerle hiçbir şekilde örtüşmeyen kişi ve yapılarla açık veya örtülü beraberlikleri üzülerek gördüm.

MHP'ye dönmek istediğini açıkladı

Millete hizmet etmenin yolunun sadece ama sadece lider Devlet Bahçeli Bey’in liderliğinde olabileceğini yaşayarak ve görerek bir kez daha anladım. Lider Devlet Bahçeli Bey’in terörün ve teröristlerin karşısında devletçe dikildiğine, onlara nasıl engel olduğuna şahit oldum. Uğruna canımızı vereceğimiz aziz vatanımız ve devletimiz bizlere binlerce şehidin emanetidir. Vatansever bir Türk milliyetçisi olarak her türlü terör örgütü ve FETÖ ile mücadele ederek, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Bey eğer takdir ederlerse mücadeleme yuvamda, yani ait olduğum yerde Milliyetçi Hareket Partisi’nde devam etmek istiyorum. Bu vesileyle İYİ Parti’den istifa kararımı saygılarımla kamuoyuyla paylaşıyorum” ifadelerine yer verdi.