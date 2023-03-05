Meral Akşener'e soğuk duş! Beslediği yılan sonunda kendisini soktu

Ülkemizde yaşanan her kritik olayın ardından dezenformasyonun yapıldığı İslam’a, Peygamber Efendimize ve Kur’an-ı Kerim’e aşağılık sözlerin sarf edildiği nefret yuvası Ekşi Sözlük'le ilgili deprem sonrası bir karar alınmıştı. Kahramanmaraş depremlerinin ardından kin kusmaya devam eden trol yuvası Ekşi Sözlük ani bir kararla 21 Şubat 2023 günü kapatılmıştı.

Önce Kılıçdaroğlu sonra Akşener sahip çıktı

Depremin felaketinin ardından ilk günden itibaren sosyal medyada provokasyon amaçlı çok sayıda paylaşımın çıkış yuvası olan Ekşi Sözlük'e erişim Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından engellendi.

Bu karar sonrası muhalefet hep bir ağızdan Ekşi Sözlük'e sahip çıktı. Önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir açıklama yaparak "Twitter’ı en kritik saatlerde kapadılar, yardım çağırılanı duyamadım. Şimdi de Ekşi Sözlük'ün sesini kıstılar. Ürettiği yalanlardan başka hiçbir şeye tahammülü olmayan İletişim Başkanlığı, elini Ekşi Sözlük’ten hemen çek!" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun ardından ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ekşi Sözlük'e sahip çıktı. Akşener Ekşi Sözlük'ün kapatılması üzerine kendisine yöneltilen soruya "Bir ahmaklık ve siyasi geri zekalılık olarak görüyorum." diyen Akşener "Kapattınız elinize ne geçti. Yahu bizim elimizde telefonlarımız var. Böyle dönemlerde insanların bilgiye ihtiyacı vardır, doğru bilgiye. Kısıtlayamazsınız." açıklamasında bulundu.

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Akşener için ahlaksız başlık

Meral Akşener'in dün altılı masayı dağıtan masadan kalkmasının ardından durum değişti. Bugüne kadar hep İslam’a, Peygamber Efendimize, Kur’an-ı Kerim’i ve hükümet yöneticilerini hedef alan Ekşiciler, bu kez geçtiğimiz hafta Ekşi Sözlük'ün kapatılmasına karşı çıkan Akşener'i hedef aldı.

Kin ve nefretlerini çok ağır sözlerle aktaran Ekşi yazarları, Akşener için 'ahlaksız' bir başlık açtı. Ekşi Sözlük'te "Meral Akşener'in kaseti olma ihtimali" başlığı altına yüzlerce yorum yapıldı.

Yaşar Okuyan "Akşener'in dosyası var" demişti

22 Şubat'ta CHP'den ihraç edilen eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan da Akşener'le ilgili çok çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu. Okuyan, elinde İYİ Parti Lideri'nin dosyası olduğunu ve bu konuyla ilgili CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü söylemişti.

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