Meral Akşener'e Payitaht Abdulhamid ile bomba cevap!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gezi Parkı davasına ilişkin yargı kararını, kendince yorumladığı tarihe dikkat çekerek "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet." sözleri ile hedef almıştı. Sosyal medya kullanıcıları İP'li Akşener'e, Payitaht Abdulhamid'den bir kesitle cevap verdi.
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Gezi Parkı davası kapsamında alınan kararları partisinin grup toplantısında değerlendiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendince yorumladığı tarihimize dikkat çekmişti.
'Yıkıl karşımdan'
İP'li Akşener, "Parola vatan, işareti namus. Kahrolsun istibdat, kahrolsun zulüm. Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret." diyerek alınan yargı kararını hedef almıştı.
Akşener'e tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları Payitaht Abdulhamid'den bir sahne ile cevap verdi. İlgili kesitte Abdulahmid'i oynayan kişinin, "Yıkıl karşımdan." demesi dikkat çekti.