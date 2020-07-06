  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Meral Akşener'e olay gönderme!

Şile'de yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, mahalle mahalle dolaşan su tankerlerine gidip bidonla su doldurmakta çareyi bulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan duruma tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-06 15:26:00 - 2020-07-06 15:29:12
Meral Akşener'e olay gönderme!

Şile'de yaşanan su sorunu vatandaşların tepkisini çekti. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor.

Vatandaşlar, mahalle mahalle dolaşan su tankerlerine gidip bidonla su doldurmakta çareyi bulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan duruma tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP lideri Meral Akşener'i paylaşımına etiketleyen Bakan Varank "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0" Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler!" ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise durumu "CHP’li İBB’den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul’una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!" mesajıyla tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili düzenleme sinyali vermesinin ardından Meral Akşener tweet atarak "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" ifadelerinde bulunmuştu.

İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından da 'sakin ol şampiyon' şeklinde küstah sözler sarf edilmişti.

Ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu, mesajında Akşener’e cevaben "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir" demişti.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Angaralı

Soyadı akşener ama kendisi karabasan gibi mübarek. Bu kadın siyaset biliyorsa bende bir şey bilmiyorum. Sırf kendi hırsı uğruna makam mevki ve gündem olmak peşinde. Yazık.
  • Yanıtla

Samet

Rezillik diz boyu ama beyefendiler film dizi peşindeler. Netfilixin cebini düşünene kadar, halkın dertlerini düşünün.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı