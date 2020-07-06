Meral Akşener'e olay gönderme!
Şile'de yaşanan su kesintileri nedeniyle vatandaşlar, mahalle mahalle dolaşan su tankerlerine gidip bidonla su doldurmakta çareyi bulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan duruma tepki gösterdi.
Şile'de yaşanan su sorunu vatandaşların tepkisini çekti. Bazı mahalle ve köylerde 3 güne yakın süre su verilmezken, hemen hemen her mahallede gün aşırı su kesintileri gerçekleşiyor.
Vatandaşlar, mahalle mahalle dolaşan su tankerlerine gidip bidonla su doldurmakta çareyi bulurken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter'dan duruma tepki gösterdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İP lideri Meral Akşener'i paylaşımına etiketleyen Bakan Varank "Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış. Olay İstanbul'da geçiyor. DARK (İstanbul), Yıl: 2020, Tür: Dram, IMDB: 0,0" Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu iyi seyirler!" ifadelerini kullandı.
AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ise durumu "CHP’li İBB’den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul’una dönüş... (Fotoğraflar Şile, 5Temmuz 2020) İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!" mesajıyla tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sosyal medya ile ilgili düzenleme sinyali vermesinin ardından Meral Akşener tweet atarak "Dark'ın son sezonunu bitirmeden Netflix'i kapatırsan vallahi gücenirim" ifadelerinde bulunmuştu.
İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından da 'sakin ol şampiyon' şeklinde küstah sözler sarf edilmişti.
Ardından CHP Lideri Kılıçdaroğlu, mesajında Akşener’e cevaben "Aman Meral Hanım, şimdi hırsından spoiler verir" demişti.