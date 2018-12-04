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Meral Akşener'e kötü haber! Kayyım atanması istendi

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Üyesi ve eski başkan yardımcısı Hakan Ermemiş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ‘kayyım' atanması talebiyle dava dilekçesi verdi.

04 Aralık 2018 Salı 15:18
Meral Akşener'e kötü haber! Kayyım atanması istendi

İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın eski yöneticisi Hakan Ermemiş, geçici olarak atanan il yönetimini gerekçe göstererek kayyım talebiyle dava dilekçesi verdi.

Mart ayındaki yerel seçimlere 4 aydan kısa bir süre kala, İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Üyesi ve eski başkan yardımcısı Hakan Ermemiş, İstanbul 2. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı'na ‘kayyım' atanması talebi ile dava dilekçesi verdi.

Odatv'nin haberine göre Ermemiş dava dilekçesinde, 30 Ağustos 2018 tarihinde İYİ Parti Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın tarafından yayımlanan "Teşkilatlarda Revizyon Çalışmaları" konulu genelge ile bütün il başkanlarına yönetimleriyle birlikte istifa etmeleri tavsiyesi yapıldığını hatırlattı.

Kayyım atanmasını istedi

Bunun üzerine 3 Eylül 2018 tarihinde İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Ersin Beyaz ve yönetim kurulunun istifa ettiğinin belirtildiği dilekçede, İstanbul ‘geçici' il yönetiminin kanuni sürede seçimli kongreye gitmediği belirtilerek, İYİ Parti İstanbul İl Yönetimine üç kişilik kayyum heyeti atanması istendi.

Hakan Ermemiş dilekçesinde, İYİ Parti İstanbul İl yönetiminin kanuni süre içinde seçime gitmediğini iddia etti ve bu durumun Siyasi Partiler Kanunu ile parti tüzüğüne aykırı olduğunu belirtti.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:18
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. İYİ Parti
  4. Meral Akşener

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