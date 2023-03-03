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Gündem Meral Akşener'e karşı bir açıklama daha
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Meral Akşener'e karşı bir açıklama daha

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğini duyurmasının ardından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz." dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-03 21:13:00 -
Meral Akşener'e karşı bir açıklama daha

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını desteklemediğini duyurmasının ardından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Millet İttifakı olarak çalışmalarımıza devam edeceğimizi bir kez daha aziz Türk milletimize beyan ve taahhüt ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Uysal, yaptığı yazılı açıklamada, "Millet İttifakı olarak geçtiğimiz 18 ayı aşkın sürede yaptığımız, ülkemize derinden nefes aldıracak ortak çalışmaların ürünü açıklama ve taahhütlerimizin bugün de aynı kararlılıkla arkasında olduğumuzu aziz milletimize bildiriyoruz." ifadesini kullandı.

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