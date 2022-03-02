Meral Akşener'e kalsa 'evet' demezdi

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla yayınlanan Manşetlerin Dili programında HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel’in dokunulmazlığının kaldırılması konusu ele alındı.

Bilindiği üzere PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan Semra Güzel'in dokunulmazlığı TBMM'de yapılan oylama ile kaldırılmıştı. Konuyu değerlendiren Ali İhsan Karahasanoğlu, "Selahattin Demirtaş için 'özgür olmalıdır' diyen Meral Akşener, aslında bana göre Semra Güzel'in dokunulmazlığının kendi başına kalmış olsaydı, Akşener şuan milletvekili değil ama partisi için söylüyorum evet oyu kullanmazdı. Çünkü Selahattin Demirtaş da gidip PKK'lılarla fotoğraf çekilen bir kişi. İlaveten kendi kardeşi Nurettin Demirtaş şuan PKK'lı teröristlerle birlikte Türk askerine kurşun sıkan bir terörist hala terörist. Dolayısıyla Demirtaş'ın özgürlüğünü isteyen Meral Akşener cezaevindeyken çıkmasını isteyen Meral Akşener, bir başka PKK'lı teröristle fotoğraf çektiren Semra Güzel'in yargılanmasını nasıl isteyebilir?" dedi.