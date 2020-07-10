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Gündem

Meral Akşener'e Erdoğan şoku!

Ayasofya kararının ardından akıllara İP Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Temmuz'da Sözcü'ye yaptığı açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2020-07-10 21:27:00 -

Danıştay'ın kararından sonra "Hayırlı olsun" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii için ibadete açma kararnamesini imzaladı. Gelişmelerin ardından akıllara İP Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Temmuz'da Sözcü'ye yaptığı açıklama geldi.

"Erdoğan Ayasofya'yı açamaz"

Akşener, şu ilginç iddialarda bulunmuştu:

"Ayasofya’yı Sayın Erdoğan’ın ne Danıştay’a ne bize ne vatandaşa sormasına gerek yok. Buranın açılmasına karşı çıkan yok. O yün yumağını attı, kimse dolaşmadı kendisi buna dolandı. Ben olsam ağzımdan çıktıysa yapardım ama Erdoğan yapamaz. Yaparsa da tebrik ederim."

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Yorumlar

Yüksel

Leyleğin ömrü laklakla geçermiş.meral hanim siz kemalla fitne kaynatirken adam adını tarihe altın harflerle yazdırıyor.B ir tarafta sozunu tutan tüm ümmetin duasını alan lider Erdoğan.diger yanda uç oy alacam diye torristlere oyuncak olan CHP ve ip.Gordunmu meral hanim meclisteki tapinakci ortaklarını.
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ali

bunlar adam gibi adam, luder gibi luder gormemis hayatlarinda:) bu haliyle ayni kulvara cikiyor bacbaanne
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