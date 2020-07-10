Meral Akşener'e Erdoğan şoku!

Danıştay'ın kararından sonra "Hayırlı olsun" açıklaması yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii için ibadete açma kararnamesini imzaladı. Gelişmelerin ardından akıllara İP Genel Başkanı Meral Akşener'in 3 Temmuz'da Sözcü'ye yaptığı açıklama geldi.

"Erdoğan Ayasofya'yı açamaz"

Akşener, şu ilginç iddialarda bulunmuştu:

"Ayasofya’yı Sayın Erdoğan’ın ne Danıştay’a ne bize ne vatandaşa sormasına gerek yok. Buranın açılmasına karşı çıkan yok. O yün yumağını attı, kimse dolaşmadı kendisi buna dolandı. Ben olsam ağzımdan çıktıysa yapardım ama Erdoğan yapamaz. Yaparsa da tebrik ederim."