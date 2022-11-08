Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a şok mesaj! Resmen yer yerinden oynayacak

Eski CHP milletvekili gazeteci Barış Yarkadaş, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştüğü kulisini paylaştı.

Barış Yarkadaş, Gürkan Hacır’ın sunduğu Taksim Meydanı’nda, "Meral Hanım ve Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde dar bir grupla oturup konuştular ve iddiaya göre Meral Hanım, Mansur Bey’e ‘Adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim’ diyor" ifadelerini kullandı.

tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel, gazeteciler Hacı Yakışıklı, Şaban Sevinç ve Fuat Uğur; Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programına konuk olarak gündemi değerlendirdi. Yarkadaş, 2023 cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la görüştüğü kulisini paylaştı. Yarkadaş "İYİ Partililerden edindiğim bilgiye göre Meral Hanım ve Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde dar bir grupla oturup konuştular ve iddiaya göre Meral Hanım, Mansur Bey’e ‘Adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim’ diyor." dedi.

Yarkadaş devamında şunları kaydetti:

"Mansur Bey Meral Hanımın bu sözlerinden sonra 10 saniye susuyor. Meral Hanım, Mansur Yavaş'ın herhangi bir yorum yapmadığını görünce konuyu değiştiriyor ve konu güncel bir sohbete dönüyor. Meral Hanım geride bıraktığımız günlerde yakın çevresiyle yaptığı değerlendirmelerde adaylık tartışmalarının yorucu bir hale geldiğini ve bu konunun bir an önce çözülmesini bunun için de Mansur Beyin aday olması gerektiğini yakın çevresiyle paylaştı. Hatta ben bunu ''Meral Hanım rotasını Mansur Yavaş'a kırdım' diye verdim. Günlerce de tartışıldı."

“Swiss Otel arazisi için iptal davası açan 2 CHP’li meclis üyesi hakkında soruşturma açıldı” iddiası

Öte yandan Beşiktaş’ta bulunan ve İBB’ye ait olan 63 bin metrekarelik Swiss Otel arazisinin satış işlemine CHP’li iki meclis üyesi, kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle iptal davası açmasıyla ilgili Yarkadaş "İmamoğlu’nun Abant toplantısında ‘Bu benim için onur meselesidir, bu iki arkadaşı ihraç edeceksiniz’ sözleri ne yazık ki karşılık buldu. Mehmet Ali Tüy ve Özgür Öz adlı CHP’li iki Meclis Üyesi hakkında ihraç istemiyle soruşturma başlatıldığını öğrendim" diye ifade etti.