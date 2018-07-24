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Meral Akşener'den kurultay için yeni sinyal!

Afyon'da yapılan kampın ardından seçimli olağanüstü kongre kararı alan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in evinin önünde toplanan partililere açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan partililerden 72 saat süre istedi.

24 Temmuz 2018 Salı 08:21
Meral Akşener'den kurultay için yeni sinyal!

Akşener'in Twitter hesabından yaptığı ve aday olmayacağını açıkladığı paylaşımının ardından bazı partililer dün Akşener'in Beylerbeyi'ndeki evinin önünde toplandı.

AKŞENER 72 SAAT SÜRE İSTEDİ: KARAR VERECEĞİM

Akşener'den ise konuyla ilgili ilk tepki geldi. Akşener'i ikna etmek için evde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Lütfü Türkkan aracılığı ile bir açıklama yapan Akşener, karar verebilmesi için partililerden 72 saat süre istedi.

TÜRKKAN: 72 SAAT SONRA BURADA BİRLİKTEYİZ

Akşener'in 72 saat süre talep ettiğini belirten Türkkan, "Bu akşam buradaki samimi, gerçekten Türk siyasi hayatına geçebilecek bu tezahüratınızı sonlandırmak istiyorum. Bize güvenin, genel merkez yöneticilerimize güvenin. Bize 72 saat süre verin. 72 saat bu evi rahat bırakın. Sonra tekrar burada buluşalım" dedi.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 08:21
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