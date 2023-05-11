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Siyaset Meral Akşener'den ince açıklaması: Belden aşağı konular...
Siyaset

Meral Akşener'den ince açıklaması: Belden aşağı konular...

Yeniakit Publisher
2023-05-11 20:14:00 -
Meral Akşener'den ince açıklaması: Belden aşağı konular...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı ve Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin adaylıktan çekilmesi hakkında yaptığı açıklamada kumpas ifadesini kullanmak yerine 'Belden aşı konular' ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Star TV'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akşener, adaylıktan çekilen Muharrem İnce ile ilgili soruya cevap verdi.

Akşener şu ifadeleri kullandı;

Sayın İnce'nin aday olduğu dönemde, zaman zaman eleştirilere maruz kaldığı zamanlarda aday olma hakkına saygı duyulması gerektiğini söyleyen bir kişiyim. İstifasına elbette saygı duyuyorum. Ama istifaya götüren belden aşağı konuların çok çirkin olduğunu ve Türkiye için bunların artık bitmesi gerektiğini düşünüyorum. İçim acıyarak izledim. Bundan sonra ne olacağını bekleyip göreceğiz.

Bütün sonuçlarla ilgili siyasilerin görevi seçmenin gönlünü almaktır. Sandıktan çıkan sonucu beğenmeme gibi bir durumumuz söz konusu olamaz. Milletin gönlüne girememişsek ortaya çıkacak sonuçtan sorumlu olan bizizdir. İnce'nin bir kırgınlığı var, en baştan beri söylüyorum. Benim yorumum bu.

6 lider bir araya gelecek

İnce'nin kararını duyduktan sonra Kılıçdaroğlu'yla görüşmedik. Saat 22.00'de CHP'de bir toplantımız var. Seçim günüyle alakalı. Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyada bulunduğu davete de çok olumlu baktığımı söylemek isterim.
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