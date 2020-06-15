Meral Akşener'den iki yüzlülük!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'yi terör örgütü PKK'nın uzantısı" olarak nitelemesi kapalı kapılar ardında ittifak yaptığı HDP'yi kızdırdı. Eski HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti ile işbirliği yaptıklarını açıkladı. Sırrı Süreyya Önder, İYİ Parti'nin seçim döneminde kendilerinden hangi bölgede kiminle çalışılması konusunda fikir aldığını söyledi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kartal Operasyonu kapsamında Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin, Basyan ve Hakurk'taki terör yuvalarına hava harekatı başlatmasının ardından ise tweet atan İP Genel Başkanı Meral Akşener, "Pençe-Kartal harekâtını başarıyla tamamlayan, başta pilotlarımız olmak üzere tüm Hava Kuvvetlerimizi yürekten tebrik ediyorum. Allah ordumuzu her daim muzaffer eylesin." şeklinde iki yüzlü ifadeler kullandı.

İşte Akşener'in 'sahtelik' kokan o tweeti: