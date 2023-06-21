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Medya Meral Akşener’den flaş karar! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Meral Akşener’den flaş karar! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Yeniakit Publisher
2023-06-21 12:20:00 -
Meral Akşener’den flaş karar! Yer yerinden oynayacak! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, partinin yetkili kurullarıyla yaptığı toplantıda, “CHP ile yol yürümek isteyen benimle beraber olamaz” dediğinin söylendiğini iddia etti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, İYİ Parti lideri Meral Akşener’in, partinin yetkili kurullarıyla yaptığı toplantıda, “CHP ile yol yürümek isteyen benimle beraber olamaz” dediğinin söylendiğini iddia etti. “Akşener’in hem İYİ Parti’nin artık kendi yolunda yürüyeceğini ilan edeceği hem de CHP ile ittifakın sona erdiğini açıklayacağı söyleniyor” ifadelerini kullanan Selvi, yazısında özetle şunları kaydetti:

“İYİ Parti siyasi hayatının en kritik kongrelerinden birini yapacak. Meral Akşener’in alternatifi yoktur. Zaten bu süreçte olmaması da gerekiyor. Çünkü İYİ Parti lider partisi. O partinin lideri de Meral Akşener. Millet İttifakı’nın seçim başarısızlığı nedeniyle Meral Akşener’in ne diyeceği, hangi mesajları vereceği önem kazandı.

İYİ Parti’de CHP ile yapılan ittifakın partiye zarar verdiği görüşü hâkim. Seçimlerde HDP ile birlikte aynı adayı desteklemenin partiye olumsuz yansıdığı, Kılıçdaroğlu’nun adaylığının ise seçimlerin kaybedilmesine neden olduğu düşünülüyor.

MİLLET İTTİFAKI BİTTİ
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seçimlerin hemen ardından İYİ Parti’nin etkili isimlerinden Uğur Poyraz, Millet İttifakı’nın bittiğini açıklamıştı. Meral Akşener’in ise bunun daha ileri bir noktaya taşıyacağı söyleniyor. Akşener’in CHP ile birlikte yol yürümeyeceğini ilan etmesi bekleniyor. Akşener’in, partinin yetkili kurullarıyla yaptığı toplantıda, “CHP ile yol yürümek isteyen benimle beraber olamaz” dediği söyleniyor.

CHP İLE İTTİFAK BİTTİ

İYİ Parti’de CHP ile yapılan ittifakın ve 6’lı Masa’nın üstüne HDP-Kandil gölgesinin düşmesinin partiye zarar verdiği görüşü hâkim. Akşener bunun gereğini yerine getirecek. Hem İYİ Parti’nin artık kendi yolunda yürüyeceğini ilan edeceği hem de CHP ile ittifakın sona erdiğini açıklayacağı söyleniyor. (…)”

 

 

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Yorumlar

kendisi bilir yerel secimler

hdp ile ortak olan zor alır belediyeleri

TURAN ŞAHİN

6 lı masada 5 kişinin kazığını yemiş biri olarak dengesi bozuldu...
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