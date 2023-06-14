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Medya Meral Akşener’den flaş adım geliyor! Her an açıklayabilir
Medya

Meral Akşener’den flaş adım geliyor! Her an açıklayabilir

Yeniakit Publisher
2023-06-14 13:53:00 -
Meral Akşener’den flaş adım geliyor! Her an açıklayabilir

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın sona erdiğini açıklayıp yerel seçimlerden önce yeni şartlarda yeni ittifaklar kurulabileceği mesajını vermesi bekleniyor" dedi.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, "Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın sona erdiğini açıklayıp yerel seçimlerden önce yeni şartlarda yeni ittifaklar kurulabileceği mesajını vermesi bekleniyor" dedi.

Selvi, 24-25 Haziran'da yapılacak İyi Parti kongresine ilişkin olarak, "Akşener’in, kongrede hesap vermek yerine 6’lı Masa’yı bombalaması bekleniyor. Kulislere sızan haberlere göre Akşener’in, İYİ Parti’nin kazanacak aday diye ısrar etmesine rağmen masadan Kılıçdaroğlu kararının çıktığını, İYİ Parti’nin uyarılarının dikkate alınmaması nedeniyle kazanılabilecek seçimin kaybedildiğini anlatacağı söyleniyor" yorumunu yaptı. 

Selvi, bugünkü yazısının ilgili bölümünde, "Meral Akşener’in Millet İttifakı’nın sona erdiğini açıklayıp yerel seçimlerden önce yeni şartlarda yeni ittifaklar kurulabileceği mesajını vermesi bekleniyor" ifadelerini kullandı. 

Selvi ayrıca, Akşener'in;  seçim öncesi aday olmasını istediği ve "değişim" çıkışlarıyla gündeme gelen CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek vereceğini belirtti. Selvi, "'Akşener ile İmamoğlu organize hareket ediyorlar' deniliyor. Akşener’in kongredeki konuşmasında parti ismi vermeden İmamoğlu’nun değişim çağrılarını desteklemesi bekleniyor" diye ifade etti.
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