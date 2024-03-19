Meral Akşener'den eski ortaklarına zehir zemberek tepki! 'Utanmadan arlanmadan bunu istediler'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Antalya'da gündemi değerlendirdi.
Akşener 6'lı masadan eski ortakları CHP'lilere zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.
Seçimlere ayrı girme kararlarından sonra yaşananlara sürece değinen Meral Akşener, eski ortaklarını ifşa etti.
İP'li Akşener, "Buradan ahlak çıkmaz, buradan dürüstlük çıkmaz, buradan abidik gubidik çıkar. Ben de Meral Akşener isem bu abidik gubidikleri bu arkadaşlara yedirtmezsem namerdim." sözleriyle CHP'yi hedef aldı.
"Utanmadan, arlanmadan partimizin bütün mensuplarına teklifte bulundular." diyerek CHP'lilere suçlamada bulunan Akşener, şöyle devam etti:
"Her şehirde aynısı oldu ve inanamayacağımız bir biçimde İYİ Partilileri CHP’den seçilen büyükşehir belediye başkanları maraba, yancı görüyormuş"
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