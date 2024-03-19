  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

DEM'li Ferhat Encü'den alçak paylaşım! 'İstanbul artık ‘Kurdistanbul!'

Erdoğan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu açılış töreninde konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Deprem Konutları Teslim Töreni'nde konuştu

Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alan o ülke gidip bir anda Çin ile anlaştı

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten gençlere darbe çağrısı yapan Özel'e tepki: 'Tam bir akıl tutulması!'

Teröristin iftirasını manşete taşıdılar! “Karar”ın kılavuzunun sicili kabarık çıktı

Bir sapkının CHP’de yükselişi! Allah’ın lanetlediği homolara sonsuz kredi açıldı

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! Seçime 12 gün kala AK Parti'ye geçtiler

İzmir'de 'hayatı durduran' eylem! 6 bin işçi iş bırakacak!

THY'den dev indirim kampanyası
Siyaset Meral Akşener'den eski ortaklarına zehir zemberek tepki! 'Utanmadan arlanmadan bunu istediler'
Siyaset

Meral Akşener'den eski ortaklarına zehir zemberek tepki! 'Utanmadan arlanmadan bunu istediler'

Yeniakit Publisher
2024-03-19 20:26:00 -
Meral Akşener'den eski ortaklarına zehir zemberek tepki! 'Utanmadan arlanmadan bunu istediler'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim çalışmaları kapsamında ziyaret ettiği Antalya'da gündemi değerlendirdi.

Akşener 6'lı masadan eski ortakları CHP'lilere zehir zemberek sözlerle tepki gösterdi.

Seçimlere ayrı girme kararlarından sonra yaşananlara sürece değinen Meral Akşener, eski ortaklarını ifşa etti.

İP'li Akşener, "Buradan ahlak çıkmaz, buradan dürüstlük çıkmaz, buradan abidik gubidik çıkar. Ben de Meral Akşener isem bu abidik gubidikleri bu arkadaşlara yedirtmezsem namerdim." sözleriyle CHP'yi hedef aldı.

"Utanmadan, arlanmadan partimizin bütün mensuplarına teklifte bulundular." diyerek CHP'lilere suçlamada bulunan Akşener, şöyle devam etti:

"Her şehirde aynısı oldu ve inanamayacağımız bir biçimde İYİ Partilileri CHP’den seçilen büyükşehir belediye başkanları maraba, yancı görüyormuş"
ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP'nin kalesi düşmek üzere! Son ankette AK Parti'nin adayı 2 puan öne geçti
CHP'nin kalesi düşmek üzere! Son ankette AK Parti'nin adayı 2 puan öne geçti

Siyaset

CHP'nin kalesi düşmek üzere! Son ankette AK Parti'nin adayı 2 puan öne geçti

CHP'li yöneticiler gözaltına alındı!
CHP'li yöneticiler gözaltına alındı!

Siyaset

CHP'li yöneticiler gözaltına alındı!

Yunan bile gördü, CHP medyası hala kör! CHP’deki balya balya para skandalı Yunan gazetelerinin manşetlerine yansıdı
Yunan bile gördü, CHP medyası hala kör! CHP’deki balya balya para skandalı Yunan gazetelerinin manşetlerine yansıdı

Dünya

Yunan bile gördü, CHP medyası hala kör! CHP’deki balya balya para skandalı Yunan gazetelerinin manşetlerine yansıdı

CHP’nin kalesinde herkesi şok eden son seçim anketi! O ilden AK Parti birinci çıkıyor
CHP’nin kalesinde herkesi şok eden son seçim anketi! O ilden AK Parti birinci çıkıyor

Siyaset

CHP’nin kalesinde herkesi şok eden son seçim anketi! O ilden AK Parti birinci çıkıyor

Burcu Köksal'ın ardından CHP'de bir DEM Parti isyanı daha! 'Şerefsizlere yakın değilim'
Burcu Köksal'ın ardından CHP'de bir DEM Parti isyanı daha! 'Şerefsizlere yakın değilim'

Siyaset

Burcu Köksal'ın ardından CHP'de bir DEM Parti isyanı daha! 'Şerefsizlere yakın değilim'

Osman Gökçek deşifre etti! CHP'li Subaşı'ndan adrese teslim ihaleler...
Osman Gökçek deşifre etti! CHP'li Subaşı'ndan adrese teslim ihaleler...

Siyaset

Osman Gökçek deşifre etti! CHP'li Subaşı'ndan adrese teslim ihaleler...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23