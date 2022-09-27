Meral Akşener'den darbeci generallerle ilgili açıklama! "Şikayetçi olmadım"

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV canlı yayınında Fatih Altaylı'ya konuştu.

Altaylı'nın, "28 Şubat davasından dolayı tutuklu bulunan generaller için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna cevap veren İP'li Akşener, darbeci generallerden şikayetçi olmadığını söyledi.

Akşener, cevabında şu ifadeleri kullandı:

28 Şubat ile ilgili öyle bir şey oldu ki.. 28 Şubat'ta ben çağrıldım. Ölümle tehdit edilen de bir tek ben oldum. Çağrıldım, 7 saat ifade verdim. Sonunda dedim ki ben kişisel olarak şikayetçi olamam. Kararı siz vereceksiniz dedim.