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Gündem Meral Akşener’den çöpçatanlık hizmeti! ‘Bu çocuk senin için yanıyor’
Gündem

Meral Akşener’den çöpçatanlık hizmeti! ‘Bu çocuk senin için yanıyor’

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul'un Pendik ilçesinde bir gence çöpçatanlık yaparak, 'kızım bu çocuk senin için yanıyor. Kızım acı şuna' dediği görüntüler ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-09-07 11:43:00 -

Hükümeti sürekli hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz hafta İstanbul’un Pendik ilçesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta yaptığı Pendik ilçesindeki ziyaretten ilginç görüntüler geldi.

Meral Akşener’in yanına yaklaşan bir genç, ‘Aleyna’ isimli arkadaşının onu terk ettiğini söyledi. Akşener’le video çektirmek isteyen genç, “8 ay peşimde koştu, sonra terk etti. Meral hanım şöyle bir video çekersek ‘seviyor' falan derseniz belki…” ifadelerini kullandı.

Çöpçatanlığa soyunan Akşener, ‘kızı zorlamak yok, senin bacağını kırarım’ dedi.

‘İlan-ı aşk edebilirsin, yalvarabilirsin, serbest ama sertlik yok’ diyen Akşener, ‘kızım bu çocuk senin için yanıyor. Kızım acı şuna’ dedi.

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Yorumlar

mazlum

Allahın emri ile isticek değil ya
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hizipsavar

Allahım c.c. muhalefetimize gerçek görevlerini hatırlattın için sana şükürler olsun. sonunda işini buldu bizim nine.
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