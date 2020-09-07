Meral Akşener’den çöpçatanlık hizmeti! ‘Bu çocuk senin için yanıyor’

Hükümeti sürekli hedef alan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz hafta İstanbul’un Pendik ilçesini ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in geçtiğimiz hafta yaptığı Pendik ilçesindeki ziyaretten ilginç görüntüler geldi.

Meral Akşener’in yanına yaklaşan bir genç, ‘Aleyna’ isimli arkadaşının onu terk ettiğini söyledi. Akşener’le video çektirmek isteyen genç, “8 ay peşimde koştu, sonra terk etti. Meral hanım şöyle bir video çekersek ‘seviyor' falan derseniz belki…” ifadelerini kullandı.

Çöpçatanlığa soyunan Akşener, ‘kızı zorlamak yok, senin bacağını kırarım’ dedi.

‘İlan-ı aşk edebilirsin, yalvarabilirsin, serbest ama sertlik yok’ diyen Akşener, ‘kızım bu çocuk senin için yanıyor. Kızım acı şuna’ dedi.