Meral Akşener'den büyük skandal! Sana yazıklar olsun

Meral Akşener'in, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'a "Mithat Hoca" diye hitap etmesini eleştiren Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, "Aptal değil bu millet. Saklanamıyor artık birliktelik. Meral Akşener, ağzından kaçırıp, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin başındaki adama 'hoca' diye hitap ediyor, hoca! Daha ötesi var mı bunun?" diye sordu.

Pazarcı, şunları kaydetti:

"Artık her şey net ve ayan beyan ortada: Bu işin gizlenecek, saklanacak bir tarafı kalmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, Kandil, KCK ve PKK'nın desteği ile sandığa gidiyor...

Hepimiz görüyoruz, ama ben demiyorum bunu. Kendileri söylüyorlar. En son olarak da HDP'li Filiz Koçali, PKK'yı destekleyen Medya Haber'de dillendirdi. Muhalefetin artık "biraz daha rahat olması gerektiğini" söyledi. Açık açık, "KCK'nın (PKK) Kılıçdaroğlu ve HDP'ye verdiği destek çok önemli" dedi.

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Tabii ki önemli! Desteği verecek ve seçilmesi halinde Kılıçdaroğlu'ndan beklentilerinin karşılanmasını isteyecek. Bu ülkede yaşayan herkesin bildiği, bazılarının ise bilmiyormuş gibi yaptığı bir sır haline geldi bu.

Partiya Karkeren Kurdistan'ın (PKK) beklentilerin ne olduğunu da bilmeyen yok. Türkiye'nin toprak bütünlüğünü bozmak için kuruldu. Bu amaçla 1984'ten bu yana ülke menfaatlerine saldırdı, on binlerce insanımızı katletti. Gelinen noktada tek kurşun atmadan amacına ulaşmak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nu da bunun için destekliyor.

Peki, CHP'deki sözde ulusalcılar, Mustafa Kemal'in askerleri ile İyi Parti'deki sözde milliyetçiler bilmiyorlar mı bunu?

Hiç sanmam. Bilmemeleri mümkün değil. Bilmediklerini söylüyorlarsa, ya milleti, ya da kendilerini kandırıyorlar.

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Meral Akşener ne yapıyor?..

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Altılı Masa'da olmadığını, olması halinde kendilerinin kalkıp gideceğini tekrarlıyor...

Doğru, masada yok. Ama gerçekte ve alanda var. O masa ile birlikte hareket ediyor. Aynı amaca doğru yol yürüyor. Ha masada olmuş, ha olmamış! Birlikte hareket ettikten sonra ne değişir, ne fark eder?

Ama Meral Hanım ısrarlı. Üstelik referans olarak HDP Eş Başkanı Mithat Sancar'ı gösteriyor. Onun da aynı şeyi söylediğinden bahsediyor. Dikkat ettiniz mi? Mithat Sancar demiyor, kendisine "Mithat Hoca" diye hitap ediyor! Hem İyi Parti seçmeninin gazını alıyor, hem de daha düne kadar PKK ile birlikte olduğunu söylediği bir yapının başındaki kişiyi yüceltiyor, yükseltiyor. "Hoca" diyor hoca! Bu kadarla da kalmıyor, devam ediyor. HDP ile İyi Parti'yi aynı kefeye koyup, insanların bilinçaltlarına mesajlar veriyor, "HDP'nin oturmadığı bir masada, HDP var diye iki parti hakaret işitiyor. Öncelikle biz, HDP kurumsal yapısına hakaret zinciri oluşuyor" diyor.

İyi Parti'yi anladım da, HDP ne oluyor? HDP'nin uğradığı hakaretten, daha düne kadar "PKK eşittir HDP" diyen Meral Akşener'e ne? Çok mu üzülüp içerliyor?

Ağzından çıkan ifadelerle kendi kendisi ile çelişiyor!

Nereye gitti milli hassasiyet? İyi Parti seçmeni görmüyor mu bunları? Görüyor elbette, zaten gördüğü için İyi Parti eriyor. Peş peşe tepkiler yükseliyor ve istifalar yaşanıyor.

Kimse kimseyi kandırmaya uğraşmasın...

HDP ne yapıyorsa, İyi Parti de onu yapıyor. El ele vermişler, Kılıçdaroğlu'nun değirmenine su taşıyorlar. Bunu yaparken de algı oyunları ve illüzyonlarla milletin gözünü boyamaya çalışıyorlar.

Aptal değil bu millet. Saklanamıyor artık birliktelik. Meral Akşener, ağzından kaçırıp, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin başındaki adama "hoca" diye hitap ediyor, hoca! Daha ötesi var mı bunun?"