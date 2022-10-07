Meral Akşener'den başörtüsü çıkışı! Gerilim tırmanacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü ile ilgili kanun teklifi, kamuoyunun gündemine oturdu.

Gündemde başörtüsü sorunu kalmamasına rağmen başörtüsü için yasa teklifi veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, ittifakı olduğu altılı masadan da ilk tepki geldi. Kılıçdaroğlu'na, İyi Parti Lideri Meral Akşener'den eleştiri geldi.

'Doğru bulmuyorum'

Konuyla ilgili Sözcü gazetesine konuşan Akşener, başörtü sorununun daha önce çözüldüğüne dikkat çekerek "Kapanmış yaraların üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum. Türkiye’nin çok acil çözüm bekleyen sorunları var." ifadelerini kullandı.

Akşener'in bu sözlerinin Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda kriz yaşayan ittifakın büyük ortaklarından CHP kanadında nasıl bir tepkiyle karşılanacağı merak konusu oldu.