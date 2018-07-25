Meral Akşener 'yokum' dedi İYİ Parti anında cevap verdi...

İYİ Parti'de Meral Akşener karmaşası sürüyor. Olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti'de Akşener, "Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" dedikten dakikalar sonra İYİ Parti'den tam tersi bir açıklama geldi.

Kapısının önünde nöbet tutan partililerden dün 72 saat müsaade isteyen İYİ Parti lideri Akşener, o süre dolmadan Twitter hesabı üzerinden "Değerli dava arkadaşlarım, Kurultayımızda aday olmama konusundaki kararım kesindir" çıklaması yaptı.

Meral Akşener'in o paylaşımından yaklaşık 15 dakika sonra Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray'dan çarpıcı bir paylaşım geldi. Çıray, "İYİ Parti Başkanlık Divanı mutat toplantısını yaptı ve Büyük Kurultay'ın 12 Ağustos tarihinde yapılması kararı üzerine çalışmaları gözden geçirdi. Başkanlık Divanı bir kez daha, milletin talebi olan Sayın Meral Akşener'i aday gösterme kararını oybirliği ile teyit etti" dedi.