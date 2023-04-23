Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a büyük şok! Boş alana seslendiler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Konya'da büyük bir şok yaşadı.
Akşener, Konya'da partisinin Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışını yaptı.
Meral Akşener ve Mansur Yavaş partililere seslendi. Ancak Konyalılar, Akşener ve Yavaş'a ilgi göstermedi.
Miting alanı boş kaldı.
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