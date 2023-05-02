  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a bir şok daha!
Gündem

Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a bir şok daha!

Yeniakit Publisher
2023-05-02 20:54:00 -
Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a bir şok daha!

Seçimlere sayılı günler kala, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş miting için gittiği Ardahan, Konya, Kayseri, Erzurum'un ardından Afyonkarahisar'da da büyük bir şok yaşadı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Afyonkararahisar'a gelen Akşener, miting hüsranı yaşadı.

Günlerdir tanıtımı yapılmasına rağmen meydan boş kaldı.

Akşener, daha sonra seçim otobüsüne binerek şehirden ayrıldı.

Kılıçdaroğlu resmen HDP'nin adayı Gözler ona çevrildi! Akşener ne yapacak?
Kılıçdaroğlu resmen HDP'nin adayı Gözler ona çevrildi! Akşener ne yapacak?

Gündem

Kılıçdaroğlu resmen HDP'nin adayı Gözler ona çevrildi! Akşener ne yapacak?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İttifak meydanlara da sıçradı! Bir kolunda CHP bir kolunda HDP
İttifak meydanlara da sıçradı! Bir kolunda CHP bir kolunda HDP

Siyaset

İttifak meydanlara da sıçradı! Bir kolunda CHP bir kolunda HDP

HDP/PKK'ya yakın hesaplardan Kılıçdaroğlu'nun mitingine büyük destek!
HDP/PKK'ya yakın hesaplardan Kılıçdaroğlu'nun mitingine büyük destek!

Siyaset

HDP/PKK'ya yakın hesaplardan Kılıçdaroğlu'nun mitingine büyük destek!

"HDP ile kol kola" diyerek Saadet Partisi'nden istifa etmişti: 40 senedir 40 bin şehit verdik
“HDP ile kol kola” diyerek Saadet Partisi'nden istifa etmişti: 40 senedir 40 bin şehit verdik

Gündem

“HDP ile kol kola” diyerek Saadet Partisi'nden istifa etmişti: 40 senedir 40 bin şehit verdik

Akşener'in HDP ile ittifakına tepki büyüyor! '30 bin askerin kemiklerini sızlatanların selamını almıyorum'
Akşener'in HDP ile ittifakına tepki büyüyor! '30 bin askerin kemiklerini sızlatanların selamını almıyorum'

Siyaset

Akşener'in HDP ile ittifakına tepki büyüyor! '30 bin askerin kemiklerini sızlatanların selamını almıyorum'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23