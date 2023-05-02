Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a bir şok daha!
Seçimlere sayılı günler kala, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş miting için gittiği Ardahan, Konya, Kayseri, Erzurum'un ardından Afyonkarahisar'da da büyük bir şok yaşadı.
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Afyonkararahisar'a gelen Akşener, miting hüsranı yaşadı.
Günlerdir tanıtımı yapılmasına rağmen meydan boş kaldı.
Akşener, daha sonra seçim otobüsüne binerek şehirden ayrıldı.
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