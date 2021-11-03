Meral Akşener terörist elebaşı Öcalan'a 'Sayın' dedi!
"Burası Kürdistan" rezaleti unutulmayan İP Genel Başkanı Meral Akşener şimdi de, parti grup toplantısındaki konuşması sırasında "Sayın Öcalan" ifadelerini kullandı. Bir süre sonra arkadaşları tarafından uyarıldı ve Akşener, "Türk milletinden özür diliyorum" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında partililere seslendi.
Konuşmasında bebek katili Abdullah Öcalan'dan 'Sayın Öcalan' diye bahseden Meral Akşener, daha sonra partililerce uyarıldıktan sonra özür diledi. Ardından Akşener, 'Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek' ifadelerini kullandı.
Kürdistan rezaleti unutulmadı
Meral Akşener, geçtiğimiz hafta ziyaret için gittiği Siirt'te de bir PKK yandaşının "Burası Kürdistan" çıkışıyla karşı karşıya kalmış ve tepki göstermemişti.