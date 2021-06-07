Meral Akşener teklifini sundu! Muhalefette HDP krizi

Abdülkadir Selvi'nin bugünkü köşe yazısı şöyle;

2023 seçimlerine 2 yıl gibi bir süre var ama muhalefet cephesine bakınca cumhurbaşkanı adaylığı konusunun kolay aşılmayacağı anlaşılıyor. Çünkü öncelikle yöntem konusunu netleştirmiş değiller.

Muhalefet cephesindeki tartışma iki model üzerinde yürüyor:

1- İlk turda partiler adaylarını çıkarsın. Böylece partiler seçmenlerini bloke etsin, Erdoğan’a oy kayması önlensin. İkinci turda ise Erdoğan karşısındaki aday üzerinde ittifak sağlansın.

2- Erdoğan’a karşı muhalefet ortak aday çıkarsın.

Mithat Sancar, ortak aday önerdi

Erdoğan’a karşı muhalefetin ortak aday belirlemesi tezini savunanlar cephesinde en önemli hamlelerden biri HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’dan geldi. Mithat Sancar, “Cumhurbaşkanlığı seçimi için muhalefet ortak aday çıkarmak isterse biz bunun iyi bir seçenek olacağını da düşünüyoruz. Ortak aday üzerinde ciddiyetle durulması gereken bir seçenektir” dedi. Diğer Eş Genel Başkan Pervin Buldan da “Bizim bir araya gelmemiz kaçınılmaz bir mesele haline geldi. Yeter ki bu meselelerde herkes hemfikir olsun, kararlı ve cesur olsun. Böylesi cesur adımlara ihtiyaç var. Cumhur ittifakına karşı bunu bir güçbirliğine çevirebilirsek, seçimlerde de başarılı olabiliriz” diye çağrı yaptı.

HDP’nin şartı

Hem Sancar’ın hem Buldan’ın açıklamalarında altı çizilmesi gereken bir nokta yer alıyor. HDP artık gizli müttefik olmak istemiyor. Açık bir ortak olmayı ve cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi sürecinde söz sahibi olmayı istiyor. HDP bu önerisinin karşılığı olarak masaya yüzde 10’un üzerindeki oy oranını koyuyor. Yani benim Meclis’e girmek gibi bir sorunum yok ama sizin cumhurbaşkanlığını kazanmak gibi bir yükümlülüğünüz var, diyor. İstanbul seçimlerindeki HDP katkısını örnek veriyor.

Akşener, HDP’yi istemiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in HDP stratejisi ise farklı.

Kısaca özetlemek yerine, üç başlık halinde aktarmak istiyorum.

1- 2023 seçimlerinde HDP ile resmi ittifaka karşı çıkıyor.

2- HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmadan muhalefetin ortak adayını desteklemesini doğru bulmuyor.

3- HDP’nin 2023 seçimlerine cumhurbaşkanı adayı çıkarak girmesinin daha yararlı olacağını savunuyor.

Akşener: ‘HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmalı’

Meral Akşener, HDP’nin muhalefetin ortak adayını desteklemesi yerine cumhurbaşkanı adayı çıkarmasının daha yararlı olacağı görüşünde. Akşener’in tezinde ince bir nokta var. Önce sözlerini aktarıp, sonra o noktaya parmak basacağım.

Akşener’in konuşması

Meral Akşener, Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş’ın yönettiği programda bu konudaki görüşlerini açıkladı.

“Bir temel yanlış var, HDP cumhurbaşkanı adayı çıkarmalı. HDP etnik aidiyet üzerinden oy alıyor. Bağcılar çok ilginç bir yerdir. Bağcılar’da HDP yüzde 14 civarında oy alır, yerel seçimlerde 3.5’e düşer. Nereye gider, AK Parti’ye gider” dedi.

Akşener, HDP’ye karşı olduğu için ortak aday projesinde yer almasına karşı çıkmıyor. Daha çok HDP aday çıkarmazsa dindar Kürtlerin oylarının Erdoğan’a gideceğini savunuyor. HDP aday çıkarsın. Böylece Erdoğan’a gitmesi muhtemel oyları bloke etsin istiyor.

Akşener’in HDP çıkışı önemli

Meral Akşener 24 Haziran 2018 seçimlerinde Abdullah Gül’ün ortak aday çıkarılmasını önlemişti.

Akşener bu kez de,

1- HDP’nin millet ittifakı içinde yer almasına karşı çıkıyor.

2- Millet ittifakının HDP ile ortak aday çıkarmasını doğru bulmuyor.

3- Dindar Kürtlerin oylarının Erdoğan’a gitmesini engellemek için HDP’nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmasını istiyor.

HDP firesi

Bir neden daha var. O da Akşener, HDP ile yapılacak olan açık ittifakın oy kaybetmesine neden olacağı görüşünde. İYİ Parti tabanını oluşturan milliyetçilerin, CHP’nin ulusalcılarının HDP ile ittifak nedeniyle oy vermeyeceğini düşünüyor. Hakeza HDP seçmeninin bir kısmı da fire verebilir görüşünde. Akşener, PKK’nın siyasi uzantısı olarak tanımladığı HDP yükünü taşımak istemiyor.

Muhalefetin ortak aday formülü

- Tartışmalar süredursun, muhalefet bu kez ortak aday formülüne daha yakın duruyor.

Millet ittifakı liderleri Kılıçdaroğlu ve Akşener ortak aday formülünü savunuyor. Ancak iki lider arasında yöntem farklılıkları var.

Akşener’in önerisi

24 Haziran 2018 seçimlerinde ortak aday formülüne karşı çıkan Akşener bu kez Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ortak adayla girilmesi görüşünde.

Akşener, “Sayın Kılıçdaroğlu ile bir araya gelip herhangi bir şey konuşmadık. Benim önerim şu: Ortak adayla gidilmesinin faydalı olduğuna inanıyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu aday mı?

Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda güçlü sinyaller veren Kılıçdaroğlu ise son kararı millet ittifakının vereceğini söylemeyi de ihmal etmiyor.

Kılıçdaroğlu’nun 2023 seçimlerine muhalefetin ortak adayı olarak girmek istediği söyleniyor. Zaten CHP yöneticileri de Kılıçdaroğlu’nun adaylığını deklare etmiş durumdalar.

Peki Akşener bunu kabul eder mi?

İYİ Parti rahatsız

CHP yönetiminin Kılıçdaroğlu’nu muhalefetin ortak adayı olarak kabul ettirme çabaları İYİ Parti tarafından dikkatle izleniyor. İYİ Parti’de CHP’nin Kılıçdaroğlu konusunda dayatma içinde olduğu görüşünde olanlar var. Bu durum henüz bir krize dönüşmüş değil ama memnuniyet yarattığı da söylenemez.

Kiminle alacaksak...

Meral Akşener ise seçimlere ortak adayla gidilmesini öneriyor. “Kiminle alacaksak onunla gidelim” diyor. Akşener, bir anket yapılmasını ve Erdoğan’ın karşısında en çok oyu alacak olan ismin ortak aday olarak belirlenmesini istiyor. Ayrıca Akşener’in, Kılıçdaroğlu ile seçimlere gidildiği takdirde kazanılamayacağını düşündüğü ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu neden aday?

- Daha önce parti liderlerinin cumhurbaşkanı adayı olmasını doğru bulmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu bu kez neden cumhurbaşkanı adayı olmak istiyor? Çünkü Erdoğan karşısında kazanamasa da millet ittifakının adayı en yüksek oyu alacak. Eğer bu aday Ekrem İmamoğlu olursa CHP’ye genel başkan olması gündeme gelecek.

CHP genel başkanlığı

Kılıçdaroğlu, CHP genel başkanlığı koltuğunu tehlikeye atacak böyle bir sürecin yaşanmaması için Erdoğan’ın karşısında en yüksek oyu alarak CHP Genel Başkanlığı’nı garanti altında tutmayı amaçlıyor.

İYİ Parti Akşener diyor

CHP’nin Kılıçdaroğlu ısrarına karşılık olarak İYİ Parti’de ise Erdoğan’ın karşısında tek kadın aday olarak Akşener’in çıkarılması eğilimi yatıyor.

Akşener ne yapar?

Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesinde altın hisseyi elinde tutan Akşener’in ise kendisi olmadığı takdirde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş seçeneklerine destek olması bekleniyor. Akşener, kendisi ortak aday olmadığı takdirde kimin aday olacağını belirlemek istiyor.

(Hürriyet)