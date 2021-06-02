Meral Akşener Taksim Camii üzerinden Erdoğan'a saldırdı

Uzun yıllardır hasretle beklenen ve inşasıyla İstanbul'un yeni sembollerinden biri olan Taksim Camii, geçtiğimiz günlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle ibadete açıldı.

Yapımına Topçu Kışlasındaki camiinin yıkılmasının ardından Cumhuriyetin ilk yıllarında karar verilen, ancak darbelere ve siyasi krizlere kurban giden Taksim Camii hasreti geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan'ın çabalarıyla son buldu.

Dört yılda inşası tamamlanan caminin açılışı vatandaşlar tarafından büyük coşkuyla karşılandı.

Yine AK Parti'yi hedef aldı

Daha önce "Erdoğan Ayasofya'yı açamaz" diyen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada yine şaşırtmayarak hükümeti hedef aldı.

Programı olduğunu gerekçe göstererek Taksim Camii'nin açılışına katılamadığını belirten Akşener, kendi adına açılışa yardımcısı İsmail Tatlıoğlu'nun iştirak ettiğini söyledi.

Sözlerinin devamında her zaman olduğu gibi yine AK Parti'yi hedef alan Akşener, hükümetin cami açılışında bile milleti bölmeye çalıştığı hezeyanında bulundu.

150 yıllık hasreti sona erdiren Başkan Erdoğan'a ve AK Parti'ye akla ziyan sözlerle saldıran Akşener, "Maalesef Türkiye, cami açılışında bile milleti bölmeyi başaran bir zihniyetle yönetiliyor. Bu kirli zihniyet ne zaman sıkışsa milletimizi değerleri üzerinden bölmeye, ayrıştırmaya çalışıyor. Tek önceliği koltukları olanlar, kirli siyasi hesapları gereği bu toplumsal ayrışmadan, gerilimden besleniyorlar. Bunun son örneğini Taksim Camii açılışında yaşadık" ifadelerini kullandı.

"Programım vardı" deyip katılmadı

Taksim Camii'nin bir ihtiyaç olduğunu dile getiren Akşener, açılış için davet aldığını ancak programı olduğu gerekçesiyle katılamadığını ileri sürdü.

"Biz davet aldık, davet edenlere teşekkür ederim, programımız vardı ancak benim adıma sayın İsmail Tatlıoğlu katıldı" diyen Akşener, konuşmasının devamında şunları kaydetti:

"Erdoğan ve ekibinin herkesin eşit, bir ve beraber olduğu Allah'ın evinde bile düşmanlıklar üretme hastalığını kabul edemeyiz. Erdoğan, bir kere daha hatırlatayım, camiler müminler ibadet etsin diye yapılır. Taraftarına zafer, muhalifine mağlubiyet yaşatacaksın diye yapılmaz. Allah'ın evi böyle kirli hesapların mekanı haline getirilmez, getirilemez.

Camilerimiz hepimizindir. Taksim Camii'nde ibadet eden vatandaşlarımızı kendi siyasi hesaplarına alet edemezsin. Cami yapıldığı için mutlu olan vatandaşlarımızı ön şart olarak senin gibi düşünmeyenlere düşman olmaya zorlayamazsın. Müminlere nifakta uzak durmalarını emreden yüce Allah'ın evinde vatandaşlarımızın arasına nifak tohumları ekemezsin. Ayıptır, günahtır."