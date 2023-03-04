Meral Akşener sadece 6'lı masayı yıkmadı! Ümit Özdağ'dan Mansur Yavaş'a sert sözler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, çağrısını cevapsız bırakan CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapan ve cumhurbaşkanı adaylığı teklifini geri çektiklerini belirten Özdağ, “Sayın Mansur Yavaş'a da buradan sesleniyoruz. Mansur Bey size duyulan güvene bu şekilde ihanet etmeye hakkınız yoktu.” diye konuştu.

Dün gerçekleştirdiği ‘cumhurbaşkanı adaylığı’ çağrıyı iptal ettiklerini ve Mansur Yavaş'ın büyük bir hayal kırıklığına yol açtığını söyleyen Özdağ, şunları söyledi:

"Zor bir seçime gidiyoruz. Saray rejimi, depremin enkazı, ekonomik kriz, 13 milyon sığınmacı ve kaçağın ülkemizin üstüne kabus gibi çökmesi ülkemizin üstüne kabus gibi çöküyor. İşte böyle bir ortamda Türk halkından büyük bir destek aldığını gördüğümüz Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi olarak Nisan 2022'den bu yana göreve davet ediyoruz. Hiçbir karşılık beklemeden, Türk Halkının bu talebine kulak vererek, cesur hareket ederek, Atatürk Cumhuriyetini korumak için Atatürk gibi davranması gerektiğini kendisine hatırlatarak Cumhurbaşkanlığı adaylığına cesaretle adım atması gerektiğini söylüyoruz. Bu çağrımızı defaatle yaptık ve defaatle bu çağrımız cevapsız kaldı. En son Altılı Masa'da yaşanan parçalanmadan sonra ki bunu da öngörmüştük Türk halkına Mansur Yavaş'ı meydana davet etmesi için çağrıda bulunmuştuk. Bu bir parti çağrısı değil halk hareketiydi. Ne yazık ki Mansur Bey halkın bu talebini göstermesine dahi izin vermeden esas şükranı Gazi Mustafa Kemal'e göstermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılığını bir kez daha ifade etti. Bu durumda biz Zafer Partisi olarak dün yaptığımız daveti geri çekiyoruz. Ve Sayın Mansur Yavaş'a da buradan sesleniyoruz. Mansur Bey size duyulan güvene bu şekilde ihanet etmeye hakkınız yoktu. Siz Türk gençliğinin umutlarına sırtınızı döndünüz. Siz değişim umutlarını elinizin tersiyle çevirdiniz. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığı yaratıyorsunuz Mansur Bey. Keşke böyle yapmasaydınız."



ÖNE ÇIKAN VİDEO