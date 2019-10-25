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Meral Akşener, partisinin yıl dönümünde konuyu döndü dolaştı yine oraya getirdi! 'Kılıçdaroğlu ile imzalarız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin ikinci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen resepsiyonda konuştu. Akşener, değişimin ısrarla söz konusu olmadığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni gündeme getirerek yine bir çağrı yaptı.

25 Ekim 2019 Cuma 22:30
Meral Akşener, partisinin yıl dönümünde konuyu döndü dolaştı yine oraya getirdi! 'Kılıçdaroğlu ile imzalarız'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanının da iyiliği için Türkiye'nin iyiliği için denediğimiz ve maalesef olmayan bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Sayın Kılıçdaroğlu ile biz imzalayacağız, teklif bizden destek sizden. Türkiye'nin nefes almasını sağlayın." dedi.

İYİ Parti'nin 2. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir otelde düzenlenen resepsiyona, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Jülide Sarıeroğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Bitmez, Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve çok sayıda davetli katıldı.

Akşener, resepsiyonda yaptığı konuşmada hem iktidarın hem ana muhalefetin hem de diğer siyasi partilerin temsilcilerinin resepsiyonda olduğunu belirterek, bunun önemli bir resim olduğunu söyledi.

Bu resmin, Barış Pınarı Harekatı'nda oluşan bir resim olduğunu vurgulayan Akşener, "Bu resim milli bu fotoğraf. Milli meselelerde bir araya gelinebileceğini, iş milli meselelere geldiğinde, Türkiye'nin bekası söz konusu olduğunda, birlikte hareket etmek zarureti doğduğunda işte bu beyaz örtülü masanın etrafında bir araya gelindiği gibi Meclis'te de milli meselelerde bir araya gelinir. Bu milletimizin bize verdiği bir emirdir. Bu milletimizin ferasetinin, irfanının, hikmetinin bize yüklediği bir görevdir." diye konuştu.

ABD'nin mektubuna tepki

Bugün Meclis'te, İYİ Parti'nin teklifiyle siyasi partilerin bir araya gelerek, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) aldığı kararı kınadıklarını belirten Akşener, şöyle devam etti:

"Ben Amerikan Başkanının, Sayın Cumhurbaşkanına yazdığı mektubu kınadım ve beyefendiye 'peluş kafalı' dedim. Belki bizi yönetenler söyleyemeyebilir ama bizim söylememiz gereken bir konuydu. Türkiye Cumhurbaşkanının boynuna bir kement takıldığı zaman o boyun sadece Sayın Erdoğan'ın boynu değildir. Türk milletinin temsilcisi olduğu, Türk devletinin temsilcisi olduğu için Türk milletinin boynuna atılmış bir kementtir. O kementi söküp atmak da her birimizin görevidir."

Aynı çağrıyı yaptı

Akşener, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletmesi dileğiyle, "Bir yıldır evet biz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni milletimiz uygun gördü deniyoruz ama olmuyor. Lütfen Sayın Cumhurbaşkanının da iyiliği için Türkiye'nin iyiliği için denediğimiz ve maalesef olmayan bu sistemi gelin birlikte değiştirelim. Sayın Kılıçdaroğlu ile biz imzalayacağız, teklif bizden destek sizden. Türkiye'nin nefes almasını sağlayın." dedi.

Resepsiyonda daha sonra İYİ Parti'nin kuruluşuna ilişkin sinevizyon gösterisi sunuldu.

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Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 22:30
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Meral Akşener
  3. İYİ Parti

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  • AliAli4 sa önce
    iP i kapatın iki seçimde iki yıldır başarılı olamadı olmuyor kapatın biz halk olarak imza veririz meral hanım..
  • HaktanHaktan4 sa önce
    sizi gömücez sandığa
  • FerhatFerhat4 sa önce
    Nediyo bu karı
  • Millet Millet 4 sa önce
    Fetönyahunun kripto maşası mısın nesin bi git işine yaaa, gitte torun bak.
  • ORHANORHAN5 sa önce
    Kabul etmek gerekir İYİ Parti sıfırdan kurulmuş ve artık yönetimi ile tabanı ile oturmuş bir partidir. Meral hanım bu işi başardı.
  • HaticeHatice5 sa önce
    Simdi parlementer sistem olsaydi suriyede bu basari elde edilemezdi mesela davutoglu basbakanken yani parlementer sistem varken bu ulke cok kotu badireler atlatti evet baskan erdoganin dedigi gibi biz gecmisi basarilarla dolu buyuk bir ulkeyiz yahudilerin ingilizlerin dayattigi parlementer sistemde iki ayri kafadan ses cikarsa basari orani azdir ama simdi ulkemiz dunyaya kendini kabul ettirdi su anda dunyada uc ulke ve baskanlari konusuluyor eskiden bati bizi barbar turkler diye lanse etmisti simdi ulkemize bakislar degisti bunuda baskan tayyip erdogan saglamistir chp hdp iy sp bunlarin bu ulke ile ilgili kaygilari yok onlarin kaygilari kendileri zaten bu kadinin kazanacagi ve kazandiracagi hic bir sey yok bos bos konusuyor gelmis 70 yasina gitsin elinin hamuru ile erkeklerin isine karismasin fitne fesat cikarmasin gitsin torunlarina baksin
  • dumanlıdumanlı5 sa önce
    Cumhur başkanlığı hükümet sistemi bize uymadı. Ancak cumhur ittifakı bunu gördü ancak bunu kabul etmesi için cumhur başkanlığını ve meclis çoğunluğunu kaybetmesi gerekiyor.
  • A. A.Yücel A. A.Yücel 5 sa önce
    Başkanlık sistemini 100 yıl deneyelim, memnun kalmazsak o zaman eski sisteme geçelim tekrar. Eskiye rağbet olsaydı, bit pazarına nur yağardı.

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