Meral Akşener oyunu ‘İYİ oynuyor! 'Haddini aşıyorsun' gitti 'Rabbi yessir' geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener katıldığı bir programda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Daha önce İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzeterek skandal bir açıklamaya yer veren Akşener, İmamoğlu güzellemelerine devam etti.

'Ablam yüzünde Rabbi Yessir görmüş'

Programda CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu cilalayann Meral Akşener, "Benim ablam 75 yaşında dindar bir kadın. Ablam AK Parti bünyesindeki dindar kadınlarla da beraber olan biri. Ablam bana 'Ekrem Kardeşimin yüzünde Rabbi Yessir gördüm' dedi. Arkadaşlarını sordum, onlar da sempati duymuşlar." dedi.

'Haddinizi aşmayın'

Meral Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na methiyeler dizmesi İYİ Parti'ye yakınlığıyla bilinen Yeniçağ gazetesinde çıkan 'Haddinizi aşmayın' manşetini akıllara getirdi. Hatırlanacağı üzere CHP'li Ekrem İmamoğlu beraber fidan diktiği HDP’li Pervin Buldan ile Meral Akşener’i yan yana getirtmeye çalışmış ve 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Meral Akşener ve Pervin Buldan'ın adını aynı twitter zikretmişti. İyi Parti gazetesi Yeniçağ da İmamoğlu’nun bu girişimi üzerine İYİ Partili yöneticilerinin İmamoğlu’na yönelik tepkilere yer vermiş ve ‘Haddinizi aşmayın’ manşeti ile çıkmıştı.







İYİ Parti ve Meral Akşener’in bu tavrı, ‘"Haddinizi aşmayın" manşetinden önce, ne istemiştiniz, sonra aldınız mı? Ki; yüzünde "Rabbi Yessir"i gördünüz?” sorunusun akıllara getirdi.