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Meral Akşener: Oyumu CHP'ye vereceğim

İkameti İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunan İP Genel Başkanı Meral Akşener, yerel seçimlerde il ve ilçe oylarını CHP adaylarına atacağını söyledi.

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:40
Meral Akşener: Oyumu CHP'ye vereceğim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yöneticileri ve bazı milletvekilleriyle birlikte gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sohbet sırasında Üsküdar ve İstanbul ile ilgili yaşanan duruma açıklık getiren Akşener, kendisiyle birlikte evinde oturan 5 kişinin oyunun CHP'ye gideceğini söyledi.

"Üsküdar'da hayır çıkmasında etkim olmuştu''

Akşener şu ifadeleri kullandı: "Ben iki arkadaşımı müzakere süreciyle ilgili olarak tam yetkilendirdim, Kılıçdaroğlu da diğer iki arkadaşı yetkilendirdi; dolayısıyla biz karışmadık, çok problemli alanlarda devreye girdik. Ben Üsküdar’da ikamet ediyorum. 24,5 CHP’nin oyu var, 9,9 da bizim oyumuz var. Üsküdar’da referandum döneminde Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP teşkilatları şahittir, çok çalıştım. Hayır oyunda etkim olduğunu düşünüyorum. Bunlar oluyor, yapacak bir şey yok.

'CHP'nin adayına oy vereceğim'

Ben milletvekili olmadığım için istediğim yerde oy kullanamıyorum. Yani ikametim olan Üsküdar’da ve Büyükşehir’de, CHP’nin adaylarına oy vereceğim. Evimizde beş oy var, beşi de aynı durumda. Milletvekili olsam Kocaeli’ne giderdim. Kandıra bize kalmıştı, ilçeyi Kandıra’da kullanırdım, büyükşehre de bize oy kullanırdım ama öyle bir durum yok."

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 09:40
  1. Kocaeli
  2. İstanbul
  3. Meral akşener
  4. kemal kılıçdaroğlu
  5. üsküdar
  6. iyi parti
  7. chp

YORUM YAZ

  • nooooonooooo27 dk önce
    istediğin tarafını verebilirsin sana kalmış
  • Hilâl Hilâl 41 dk önce
    Arkasındaparti mezarlığı bırakanmeral akşenerdenize düşenyılanasarılırmisalichpkk uzantıları ile yola devam edecek vatanınbekasıiçincumhurittifakıgeliyorhalkımız içinhayırlı olsun vatanhaini chp hdpipsiz sapsız yine yenilgi elde edeceknisan bir şakasıder yol arkadaşınkeMal
  • ABDABD45 dk önce
    sen verirsin de senin yanında çalışanlar oy verir mi acaba
  • OsmanOsman53 dk önce
    Sonra da çıkıp ben ülkücüyüm, ülkücü kökenden geldim gibi terane laflar etme.

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