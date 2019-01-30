Meral Akşener: Oyumu CHP'ye vereceğim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin yöneticileri ve bazı milletvekilleriyle birlikte gazetecilerin sorularını cevapladı.

Sohbet sırasında Üsküdar ve İstanbul ile ilgili yaşanan duruma açıklık getiren Akşener, kendisiyle birlikte evinde oturan 5 kişinin oyunun CHP'ye gideceğini söyledi.

"Üsküdar'da hayır çıkmasında etkim olmuştu''

Akşener şu ifadeleri kullandı: "Ben iki arkadaşımı müzakere süreciyle ilgili olarak tam yetkilendirdim, Kılıçdaroğlu da diğer iki arkadaşı yetkilendirdi; dolayısıyla biz karışmadık, çok problemli alanlarda devreye girdik. Ben Üsküdar’da ikamet ediyorum. 24,5 CHP’nin oyu var, 9,9 da bizim oyumuz var. Üsküdar’da referandum döneminde Sayın Kılıçdaroğlu ve CHP teşkilatları şahittir, çok çalıştım. Hayır oyunda etkim olduğunu düşünüyorum. Bunlar oluyor, yapacak bir şey yok.

'CHP'nin adayına oy vereceğim'

Ben milletvekili olmadığım için istediğim yerde oy kullanamıyorum. Yani ikametim olan Üsküdar’da ve Büyükşehir’de, CHP’nin adaylarına oy vereceğim. Evimizde beş oy var, beşi de aynı durumda. Milletvekili olsam Kocaeli’ne giderdim. Kandıra bize kalmıştı, ilçeyi Kandıra’da kullanırdım, büyükşehre de bize oy kullanırdım ama öyle bir durum yok."