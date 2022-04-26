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Medya Meral Akşener o iş için hiç boşuna uğraşmasın!
Medya

Meral Akşener o iş için hiç boşuna uğraşmasın!

Meral Akşener'in, elektrik faturasını ödemeyerek aklı sıra eylem yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı “Müsaade ederse evinin elektrik borcunu ben ödeyebilirim. Böylece Sayın Kılıçdaroğlu sözünü yere düşürmemiş olur” teklifini köşesine taşıyan Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, "Akşener’e gelinceye kadar Kılıçdaroğlu’nun 'sözünü yere düşürmeyecek' niceleri var!" deyip o isimleri sıraladı.

Yeniakit Publisher
2022-04-26 11:23:00 -
Meral Akşener o iş için hiç boşuna uğraşmasın!

Meral Akşener'in, elektrik faturasını ödemeyerek aklı sıra eylem yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı “Müsaade ederse evinin elektrik borcunu ben ödeyebilirim. Böylece Sayın Kılıçdaroğlu sözünü yere düşürmemiş olur” teklifini köşesine taşıyan Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, "Akşener’e gelinceye kadar Kılıçdaroğlu’nun 'sözünü yere düşürmeyecek' niceleri var!" deyip o isimleri bakın nasıl sıraladı:

"(...) Meral Hanım, Kemal Bey için şöyle dedi:

“Müsaade ederse evinin elektrik borcunu ben ödeyebilirim. Böylece Sayın Kılıçdaroğlu sözünü yere düşürmemiş olur…”

Oysa…

Akşener’e gelinceye kadar Kılıçdaroğlu’nun “sözünü yere düşürmeyecek” niceleri var!

Misal, CHP’de yerleşik FETÖ bağlantılı isimler ödeyebilir…

Yahut CHP’nin “Kardeş Partisi” HDPKK, Yan Masa’dan öder…

Olmadı, Kemal Bey’in düzenli talimat aldığı ABD’nin Ankara Büyükelçiliğinden gelir öderler.

Daha olmadı, Ankara’daki AB üyesi ülkelerin elçileri ne güne duruyor? (...)"

 

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