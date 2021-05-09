Meral Akşener, Merkel'e benzetilince bakın ne tepki verdi
İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında Almanya Başbakanı Angela Merkel'e benzetilmekten büyük mutluluk duydu.
İYİ Parti lideri Meral Akşener, Karar TV’de Gündem Özel programına katıldı. Akşener, canlı yayında Taha Akyol ile Elif Çakır’ın sorularını yanıtladı.
Elif Çakır, izleyicilerden gelen yorumları okurken, Meral Akşener için, Almanya Başbakanı Angela Merkel benzetmelerinin yapıldığını söyledi.
Akşener ise bu benzetmeye mutlu olurken, “Çok teşekkür ederim” dedi.