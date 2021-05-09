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Gündem Meral Akşener, Merkel'e benzetilince bakın ne tepki verdi
Gündem

Meral Akşener, Merkel'e benzetilince bakın ne tepki verdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, katıldığı bir canlı yayında Almanya Başbakanı Angela Merkel'e benzetilmekten büyük mutluluk duydu.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 12:39:00 -

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Karar TV’de Gündem Özel programına katıldı. Akşener, canlı yayında Taha Akyol ile Elif Çakır’ın sorularını yanıtladı.

Elif Çakır, izleyicilerden gelen yorumları okurken, Meral Akşener için, Almanya Başbakanı Angela Merkel benzetmelerinin yapıldığını söyledi.

Akşener ise bu benzetmeye mutlu olurken, “Çok teşekkür ederim” dedi.

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Yorumlar

Sütçü İmamın torunu

Ne alaka taşkafa merkelin arkasında uzaklardaki efendinizmi var
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fetoşun Haçlı kırıntıları

Haçlıya olan sevdaları nı çok iyi anlıyoruz biliyoruz
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