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Meral Akşener konuştu! Skandal olaya 'Çok yanlış buldum' demekle yetindi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef göstermesine ilişkin konuştu. Akşener, "Baro’nun açıklamalarını çok yanlış bulduğumu söylemek isterim" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 18:23:00 -
Meral Akşener konuştu! Skandal olaya 'Çok yanlış buldum' demekle yetindi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik tepkisine ilişkin "Baro’nun açıklamalarını çok yanlış bulduğumu söylemek isterim" dedi.

Akşener, Karar TV Youtube kanalında yaptığı açıklamalarda, Ankara Barosu’nun Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik tepkisine de değindi.

"İnsanları, müminleri 'çağlar ötesinden gelen ses' diyerek nitelendirmesini yanlış buldum. Diyanet İşleri Başkanı’nın kişiliğinden kaynaklı itirazlar başka bir şey" diyen Akşener sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yıllardır imamlar, içki haramdır diye gelen imamların içki içen şahısları hedef gösterdiği görüldü mü? Hayır, inanır veya inanmaz saygı duyacaksınız. Din adamının görevi Kuran-ı Kerim’deki haramları insanlara göstermektir. Baro’nun açıklamalarını çok yanlış bulduğumu söylemek isterim. Fakat biz de bu gerilimli işlerden bıktığımızı söylemek isterim." dedi.

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