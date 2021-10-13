Meral Akşener kendisini başbakan ilan etti
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile kurduğu ilişkiler nedeniyle vatandaşların tepkisini çeken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener kendisini başbakan ilan etti
10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş tutan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında konuştu.
Muhalefetteyken bile özel jetlerden ve son model lüks araç sevgisinden vazgeçmeye Akşener, "başbakan olacağım" iddiasını sürdürdü.
"Başbakan geliyor"
Başkanlık sistemini aklınca 'ucube' olarak nitelendiren Akşener, "Sandıkları patlatmaya, milletimizin iradesini, yeniden iktidar yapmaya geliyoruz. Ortaklarınla sürdüğünüz sefaya son verip, hizmet nasıl yapılırmış, ülke nasıl yönetilirmiş, cümle aleme göstermeye geliyoruz. Bu ucube sistemin devri, artık bitti. Sıkı dur Sayın Erdoğan, Başbakan geliyor" ifadelerini kullandı.