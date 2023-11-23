Meral Akşener kayıp para skandalı ve taciz rezaletinin üzerini örtmeye çalışıyor! Tacizi 'iyi' saklamış

Buğra Kardan İstanbul

Seçim yenilgileri, ittifak tartışmaları ve peş peşe gelen istifalarla çalkalanan İP’te sular durulmuyor. Yaprak dökümünü durduramayan Genel Başkan Meral Akşener, kayıp para krizini de yönetemiyor. 132 milyon liranın buhar olduğunu öne süren Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır’ı yerden yere vuran Akşener’i taciz rezaleti de zor durumda bırakıyor.

“Utanacakları şeyler var”

Akşener tarafından hedef alınan Dikbayır’ın “Parti yetkililerimizin utanacakları şeyler var. Ben konuştuğum zaman rezil, kepaze olacaklar. Bu saatten sonra partimizden istifa etmeyeceğim. Açıkçası 5-10 gün sonra partimizden istifa etmeyi düşünüyordum. Bağımsız kalacaktım ama iş madem bu hâle getirildi, ben de sonuna kadar mücadele edeceğim. Yani yazık ediliyor” sözleri şaşkınlıkla karşılanıyor. İP Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak’ın ise milletvekillerinin, il ve ilçe başkanlarının karıştıkları taciz, rüşvet ile ahlâk dışı münasebetlerin Akşener’in bilgisi ile kapatıldığını dile getirmesi “Yok artık” dedirtiyor.

Aklı başından gitti

Gerilimin dinmediği İP’i sıkıntıya sokan yolsuzluk ve taciz şayiaları Akşener’in aklını başından alıyor. Bu şayiaların üzerini örtmek ve saplandığı bataklıktan kurtulmak için bir emniyet müdürünü ‘otelinde fuhuş yaptırmakla’ itham eden Akşener’e öfke büyüyor. Akşener için siyasilerce “Yine manipülasyona soyunuyor” yorumunda bulunuluyor. Yazarlarca da Akşener için “Lafı eğip bükmesin, onu bunu töhmet altında bırakmak yerine şahsı ve partisinde olan bitenleri anlatsın”, “Laga luga yapma da, kayıp para nerede onu söyle” ifadeleri kullanılıyor.

İP bir projedir

akit’e konuşan Batı Asya Araştırmaları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mahmut Yardımcıoğlu, Akşener’in kendi ayıplarını örtmek için başkalarının ayıplarını konu ettiğini ve bunun bir FETÖ yöntemi olduğunu belirterek şunları söyledi: “FETÖ de karanlık emelleri ortaya döküldüğünde başkalarının çamurlarına dikkat çekme yoluna gidiyordu. CHP gibi İP’in içinde de FETÖ militanları var. Bu militanlar suretâ haktan görünerek CHP ve İP’i yönetiyor. Millete düşman olanlara hürmet ediyor, Kürtçü operacının elini öpmekten kaçınmıyorlar. Araf Suresi’nde bunlar tarif edilmektedir. Gözleri vardır görmezler, kulakları vardır duymazlar. Akşener, bir projenin ürünü olarak Cumhur İttifakı’na en büyük zararı vermeye çalışan isimdir ancak içinde bulunduğu, kaptanlığını yaptığı İP gemisi batmaktadır. Bir proje partisi olan İP’i yakında, nisan ayında kapatmak durumunda kalacaktır. 31 Mart seçimlerine giderken CHP’yle bir araya gelmeye ve Cumhur İttifakı’na dahil olmaya yeltenecektir. Cumhur İttifakı Meral Hanım’a tibar etmemeli, randevu dahi vermemelidir.”

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132 milyon lira nerede

MHP 21. Dönem Milletvekili Ahmet Çakar da Akşener’in İP’i sarsan skandalları unutmak için karşı iddialarda bulunmasının talihsizlik olduğunun altını çizdi.

Çakar, şunları söyledi: “Meral Hanım başkalarına yüklenmek ya da ithamda bulunmak yerine dilden dile yayılan yolsuzluk ve ahlâksızlık şayialarla ilgili açıklamalarda bulunmalı. İP’te sır olan 132 milyon lira ve taciz konusu hukuki bir mevzu. Bu mevzu artık siyasetin dışında, ceza davasıyla alâkalı. Hukuk mekanizması hızlı çalışmalı. Siyasi beyanla, zanla, tahminle ilerlenemeyeceği açık. Bu konuları devamlı ön plana çıkarmanın, toplumun vaktini almanın anlamı yok. Taciz ve rüşvet şayiaları dilden dile yayılıyor. Toplumun morali bozuluyor. Halkın siyasilere güveni sarsılıyor. Yönetim, il idareleri olaya müdahale etmeli. Hukuki ihtilaf giderilmeli aksi takdirde İP dağılır. Bu partiyi yönetenler aklanmalı yoksa tarihe gömülürler.”