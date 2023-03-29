Meral Akşener için "Sifonu çek. Gitsin" diyen Fazıl Say'dan "U" dönüşü

Fazıl Say, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermediği için hakaretler savurduğu Meral Akşener için fikrini değiştirerek övgüyle bahsetti.

Altılı masanın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan seçimi kazanmak için yarışacak.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı sürecinde yaşanan krize ilk tepki gösteren isimlerden biri piyanist Fazıl Say oldu.

Meral Akşener'in masayı dağıtmasından sonra sosyal medya hesabından hakaret eden Say, "Sifonu çek. Gitsin." yazdı.

Meral Akşener'in masaya dönüp Kılıçdaroğlu'nun adaylığına onay vermesinin ardından paylaşımını silen Say, şu ifadeleri kullandı:

Meral Akşener, ittifaktan ayrıldığı gün, hepimiz çok hayal kırıklığı ve kızgınlık yaşadık. Ama o süreçte sosyal medya işe yaradı. Aklın yolu bir, birlikten güç doğar, Meral Akşener döndü, iyi etti, biz de kaldırdık kızgınlıkla yazdıklarımızı. Takip ediyorum onu ve iyi buluyorum.



"BİRLİK OLMAZSAK KAYBEDECEĞİZ"

Seçimlerde Erdoğan'a karşı birlik çağrısı yapan Say şu ifadeleri kullandı;

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Birlik olmazsak, yine kaybedeceğiz. Böyle bir lüksümüz yok. Bakın; Sosyal Medya algıda büyük bir güç artık.

Bilincinde olalım. Ben milyonlarca insana fikir iletirken, sorumluluk sahibiyim. Bu seçim kritikdir; 100. Yılı Cumhuriyetin. Millet İttifakının içerde bir bütün olarak kalmasında ve dışardan aldığı destekde, Sosyal Medyanın önemli bir: rolü oldu.

İnce'nin ne olduğunun anlaşılmasında da... İnstagramdaki trol saldırısı sebebi,

yorumlara kapalı tutuyorum, gerek yok kirletmelerine...