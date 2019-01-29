Meral Akşener, HDP yanlısı Tunç Soyer'e destek verdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ve Kandil’in partisi HDP’yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer hakkında konuştu.

Destek verdi

Soyer'in adaylığına karşı duymadığını belirten Akşener, "Tunç Soyer üzerinden istismar bataklığı oluşturacağını. CHP'lilere ifade ettim. Benim için Tunç Soyer in adaylığının bir mahsuru yoktur. Şahsen benim karşı duruş, dayatmanın tarafı olmadığımı söylüyorum. İş birliği yapılmış her yerde oy verilmesi için tarafımızdan yönlendirme yapılacak." dedi.

İYİ Parti Başkanı Meral Akşener, bu sabah gazetecilerle kahvaltı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası ittifakın bir zorunluluk halini aldığını belirten Akşener, "Cumhur İttifakı'nı iktidar partisi olarak tanımlamak normal. Şahsıma 24 Haziran seçimlerinde söylenmedik söz kalmadı. 5 milyon oy aldık. Seçmenin büyük bölümü Millet İttifakı'na oy verdi. Yerel seçime gidiyoruz, muhtar belediye meclisi üyesi seçeceğiz. 4 yıl daha seçim yok. Dolayısıyla 'Allah Allah' nidalarıyla seçime gidilmesini anlamış değilim" dedi.

Akşener, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Tunç Soyer hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"Bence mahsuru yok"

"Biz ilkeler üzerinden ittifak yaptık. Kendisine hiç 'Kimin oğlu olduğu' üzerinden kendisine eleştiri yöneltmedim" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Evladın işlediği suçtan babanın; babanın işlediği suçtan oğulun sorumlu tutulamayacağı bizzat o dönem Alparslan Türkeş tarafından dile getirilmiştir. Soyer'in aile geçmişi üzerinden siyaset üretilmesine tebessümle yaklaşıyorum. Tunç Soyer üzerinden istismar bataklığı oluşturacağını. CHP'lilere ifade ettim. Benim için Tunç Soyer in adaylığının bir mahsuru yoktur. Şahsen benim karşı duruş, dayatmanın tarafı olmadığımı söylüyorum. İş birliği yapılmış her yerde oy verilmesi için tarafımızdan yönlendirme yapılacak."