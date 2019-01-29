0553 313 94 23

Meral Akşener, HDP yanlısı Tunç Soyer'e destek verdi!

İYİ Parti Başkanı Meral Akşener, HDP'ye yakınlığıyla bilinen CHP'nin İzmir adayı Tunç Soyer ile ilgili tartışmalara değinerek, "Benim için Tunç Soyer in adaylığının bir mahsuru yoktur" dedi.

29 Ocak 2019 Salı 11:27
Meral Akşener, HDP yanlısı Tunç Soyer'e destek verdi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen ve Kandil’in partisi HDP’yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer hakkında konuştu.

Destek verdi

Soyer'in adaylığına karşı duymadığını belirten Akşener, "Tunç Soyer üzerinden istismar bataklığı oluşturacağını. CHP'lilere ifade ettim. Benim için Tunç Soyer in adaylığının bir mahsuru yoktur. Şahsen benim karşı duruş, dayatmanın tarafı olmadığımı söylüyorum. İş birliği yapılmış her yerde oy verilmesi için tarafımızdan yönlendirme yapılacak." dedi.

İYİ Parti Başkanı Meral Akşener, bu sabah gazetecilerle kahvaltı yaptı.

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri sonrası ittifakın bir zorunluluk halini aldığını belirten Akşener, "Cumhur İttifakı'nı iktidar partisi olarak tanımlamak normal. Şahsıma 24 Haziran seçimlerinde söylenmedik söz kalmadı. 5 milyon oy aldık. Seçmenin büyük bölümü Millet İttifakı'na oy verdi. Yerel seçime gidiyoruz, muhtar belediye meclisi üyesi seçeceğiz. 4 yıl daha seçim yok. Dolayısıyla 'Allah Allah' nidalarıyla seçime gidilmesini anlamış değilim" dedi.

Akşener, CHP tarafından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Tunç Soyer hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

"Bence mahsuru yok"

"Biz ilkeler üzerinden ittifak yaptık. Kendisine hiç 'Kimin oğlu olduğu' üzerinden kendisine eleştiri yöneltmedim" diyen Akşener, şöyle devam etti:

"Evladın işlediği suçtan babanın; babanın işlediği suçtan oğulun sorumlu tutulamayacağı bizzat o dönem Alparslan Türkeş tarafından dile getirilmiştir. Soyer'in aile geçmişi üzerinden siyaset üretilmesine tebessümle yaklaşıyorum. Tunç Soyer üzerinden istismar bataklığı oluşturacağını. CHP'lilere ifade ettim. Benim için Tunç Soyer in adaylığının bir mahsuru yoktur. Şahsen benim karşı duruş, dayatmanın tarafı olmadığımı söylüyorum. İş birliği yapılmış her yerde oy verilmesi için tarafımızdan yönlendirme yapılacak."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 11:27
  1. İzmir
  2. Meral Akşener
  3. Tunç Soyer
  4. CHP
  5. HDP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ülkede köpek gezdirmek yasaklandı! Büyük yaptırım geliyor
    1. Ülkede köpek gezdirmek yasaklandı!..
    2. Osmanlıspor Süper Lig için kenetlendi
    3. Galatasaray-Bursaspor maçı hangi..
    4. BM Özel Raportörü konsolosluğa geldi
    5. MÜSİAD AB Büyükelçileri toplantısı
    6. Erkek Milli Boks Takımı, Kastamonu'da..
    7. "Dünya ile rekabet ediyoruz"
    8. Türkiye'den büyük başarı! Otomobil..
    9. Savaş uçaklarının harekât sorumlusuna..
    10. Mehmet Ekici, Ersun Yanal'la çıkışa..
    11. Ekonomi ikinci çeyrekle birlikte güç..
    12. Sözde peygambere kötü haber! Hepsi..
    13. BM Özel Raportörü Agnes Callamard,..
    14. Döner ve köfte standardında değişiklik
    15. Dünya şampiyonu Yasemin Adar'ın..
    16. Avrupa borsaları
    17. Hamsi ihracatı 9.5 milyon $ kazandırdı
    18. Erdoğan tepki göstermişti! Marketler..
    19. Kasımpaşa, düşüşe geçti
    20. Resmi açıklama bugün geldi! O..
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Canan Karatay uyardı! ' Sakın bunları yemeyin'
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Mehmetçik planlarını bozdu! Kameralar kayıtta gelmişler
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    Türkiye'nin 'kenevir' atağı sonrası İsrail harekete geçti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    40 yıllık tavuk devi Garip Tavukçuluk, konkordato ilan etti
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'
    CHP'de toplu istifa! 'Seçimi alma şansımız yok'

    Günün Karikatürü

    29 Ocak 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    HDP İstanbul belediye başkan adayları 2019
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı
    Barzani: Türk askeri üssüne saldırıyı PKK yaptı