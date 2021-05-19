Meral Akşener HDP diliyle konuştu! İyi Parti ve HDP'den ortak dil

Millet İttifakı ve gizli yandaşlarının ortak dili, bu kez de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin Meclis grup toplantısındaki skandal konuşmasında ifşa oldu.

Akşener’in grup konuşması Millet İttifakı’nı tek bir merkezden yöneten ajansı akıllara getirdi. Akşener, İsrail’de mart ayında yapılan seçimler sonucu oluşan tablonun İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netenyahu’ya, yeni bir hükümet kurma imkanı vermediğini belirtti.

Çirkin ifadeler

Konuşmasında çirkin ifadeler kullanan Akşener, “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Benyamin Netenyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı. İsrailli Arap partileri de, yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Kim kazandı? Savaş tüccarları kazandı” dedi.

Ortak dil yorumu

Türkiye’nin Filistin için yaptığı diplomatik girişimleri ve yardımları görmezden gelen Akşener’in, HDP üslubu kokan bu sözleri “Ajans, HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan için hazırladığı metni karıştırarak Akşener’e verdi” yorumlarına neden oldu.

Buldan da söylemişti

Akşener’in dünkü benzetmelerinin benzerlerini HDP’liler de 2015 yılındaki hendek operasyonları döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapmıştı. HDP’li Pervin Buldan, bölge halkına büyük bir düşmanlık beslendiğini iddia ederek, bundan Erdoğan’ı sorumlu tutmuştu.

Size tuzak kurmuşlar

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da “Akşener, siyasî eleştirinin de bir sınırı vardır. Bu Netanyahu benzetmesi ayıptır, kamu vicdanıyla ters düşmektir. Konuşma metninize bunu yerleştirenler size ve Türkiye siyasetine tuzak kurmuşlardır” sözleriyle Akşener’e tepki gösterdi.