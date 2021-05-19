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Gündem Meral Akşener HDP diliyle konuştu! İyi Parti ve HDP'den ortak dil
Gündem

Meral Akşener HDP diliyle konuştu! İyi Parti ve HDP'den ortak dil

10 aylık Bedirhan bebekten, 15 yaşındaki Eren Bülbül'e, 16 yaşındaki Yasin Börü'den, 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile kol kola giren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları da HDP’nin açıklamalarına benzemeye başladı. Akşener dün çirkin bir üslupla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İsrail Başbakanı Netanyahu’ya benzetti. CHP ve diğer muhalefet partilerinin mesajları ile medyatik pozlarını ajansların kurguladığı biliniyor. Bu nedenle “Ajans, HDP Eş Başkanı Pervin Buldan için hazırladığı konuşmayı yanlışlıkla Akşener’e göndermiş” yorumları yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-05-19 11:58:00 -
Meral Akşener HDP diliyle konuştu! İyi Parti ve HDP'den ortak dil

Millet İttifakı ve gizli yandaşlarının ortak dili, bu kez de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in partisinin Meclis grup toplantısındaki skandal konuşmasında ifşa oldu.

Akşener’in grup konuşması Millet İttifakı’nı tek bir merkezden yöneten ajansı akıllara getirdi. Akşener, İsrail’de mart ayında yapılan seçimler sonucu oluşan tablonun İsrail’in en uzun süreli başbakanı Netenyahu’ya, yeni bir hükümet kurma imkanı vermediğini belirtti.

Çirkin ifadeler

Konuşmasında çirkin ifadeler kullanan Akşener, “Bir anlamda Sayın Erdoğan’ın İsrail versiyonu olan, Benyamin Netenyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kast etmekten geri durmadı. İsrailli Arap partileri de, yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Kim kazandı? Savaş tüccarları kazandı” dedi.

Ortak dil yorumu

Türkiye’nin Filistin için yaptığı diplomatik girişimleri ve yardımları görmezden gelen Akşener’in, HDP üslubu kokan bu sözleri “Ajans, HDP EŞ Genel Başkanı Pervin Buldan için hazırladığı metni karıştırarak Akşener’e verdi” yorumlarına neden oldu.

Buldan da söylemişti

Akşener’in dünkü benzetmelerinin benzerlerini HDP’liler de 2015 yılındaki hendek operasyonları döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapmıştı. HDP’li Pervin Buldan, bölge halkına büyük bir düşmanlık beslendiğini iddia ederek, bundan Erdoğan’ı sorumlu tutmuştu.

Size tuzak kurmuşlar

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı da “Akşener, siyasî eleştirinin de bir sınırı vardır. Bu Netanyahu benzetmesi ayıptır, kamu vicdanıyla ters düşmektir. Konuşma metninize bunu yerleştirenler size ve Türkiye siyasetine tuzak kurmuşlardır” sözleriyle Akşener’e tepki gösterdi.

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Yorumlar

AHMET FARUK

Feröcü Meral İsrail'e olan tepkileri azaltmak için gündem saptırıyor.
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Hasanali köse

Bu kafirin bir ermeni olduğu neden unutuluyor anlamiyorum bu kafir pislik bunun bu vatanda bir sayine bile hava teneffüs etmesi haramdir ayni o pislikler gin davutcu babacancik kilictar gbin münafiklsrda
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