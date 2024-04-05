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Gündem Meral Akşener giderse parti biter mi? İyi Parti'de iç hesaplaşma
Gündem

Meral Akşener giderse parti biter mi? İyi Parti'de iç hesaplaşma

Yeniakit Publisher
2024-04-05 09:40:00 -
Meral Akşener giderse parti biter mi? İyi Parti'de iç hesaplaşma

İYİ Parti’de seçim hesaplaşması: 'Akşener giderse parti biter' diyenler mi, değişim isteyenler mi kazanacak?

31 Mart yerel seçimlerinden umduğunu bulamayan İYİ Parti’yi bir “iç hesaplaşma” süreci bekliyor.

Seçim yenilgisinin ardından “seçimli olağanüstü kurultay” kararını açıklayan Genel Başkan Meral Akşener’i de kapsayan “değişim” seslerinin yükseldiği partide, seçim sonuçlarına ilişkin kapsamlı değerlendirme, bugün milletvekilleri ve Başkanlık Divanı üyelerinin katılımıyla yapılacak.

 

Yakın çevresine göre bir süre “bekle gör” taktiği izleyecek Akşener, kurultayda aday olup olmayacağına henüz karar vermedi.

Ancak parti, “İYİ Parti, lider partisidir, Akşener giderse parti biter” diyenler ile “İYİ Parti güçlü bir siyasal hareket ve devamlılığı için değişim şart” görüşünü savunanlar olmak üzere şimdiden ikiye bölünmüş durumda.
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Yerel seçimlere “hür ve müstakil girme kararı” alan İYİ Parti, bir önceki seçime göre yüzde 6’nın üzerinde oy kaybetti ve resmi olmayan sonuçlara göre 1 il, 27 ilçe belediyesi kazandı.

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