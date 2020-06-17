Meral Akşener FETÖ’ye özendi! Tepki çeken sözler

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM’deki grup toplantısında hükümeti hedef alarak skandal açıklamalarda bulundu.

Meral Akşener 15 Temmuz’da hain planı tutmayan, operasyonlarla büyük darbe yiyen FETÖ’nün beddua seanslarını hatırlattı.

Akşener'in tepki çeken konuşmasından satır başları:

Ahlaki bozulmalar, asırlardır töresini ayakta tutabilmiş Türk Milleti için, en büyük felaketlerdendir. Bu ahlaki bozulmanın tezahürlerinden biri olan, bugün devleti yönetenlerin, çeyrek asırdır bir türlü kurtulamadığı, ‘Kadın üzerinden siyaset yapma' hastalığı, en pespaye, en alçakça ve en haysiyetsiz şekilde, maalesef toplumumuza da yansıyor.

HDP ile ittifak yapan Meral Akşener:

Devleti yönetenler, bizi biz yapan değerlere yabancılaştıkça, onları takip eden birtakım yarım akıllılar, meseleyi daha da batak bir hale getiriyor. Bunun son örneğini, bu seviyesizliği takip etmeyi meziyet sanan bir kendini bilmezin, sosyal medyadan Başak Demirtaş'ı hedef alan ahlaksızlığında gördük.

FETÖ ağzıyla konuşan Akşener, ‘Türkiye, son 10 yıldır her türlü kirli tezgaha, kirli kumpaslara, kirli oyunlara sahne oldu. Tüm yaşananlardan sonra, iktidardakiler hatalarını gördüler sandık. Güç sevdanız, yerin dibine batsın! Devlet yönetme anlayışınız, yerin dibine batsın! Kazanmak için her türlü kötülüğü yapmayı mübah gören zihniyetiniz, yerin dibine batsın! Yazıklar olsun’ şeklinde konuştu.