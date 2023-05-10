Meral Akşener fena saçmaladı! Avazı çıktığı kadar bağırarak...

Akşam gazetesi yazarı Turgay Güler, Sakarya mitinginde avazı çıktığı kadar bağırarak “Biz iktidar olduğumuzda Kandil'i dümdüz edeceğiz dümdüz” diyen Meral Akşener’i çok fena madara etti.

“Meral Hanım'ın Kandil'den haberi yok mudur acep? PKK elebaşları gün aşırı kamera karşısına geçip zırıl zırıl ağlıyor yahu! Karayılan'ın, Bayık'ın, Karasu'nun ve diğerlerinin 'Erdoğan bizi bitirmeyi kafasına koymuş, Millet İttifakı'nın kazanması bu yüzden çok önemli' gibi açıklamalarını hiç mi duymamış?” diye soran Güler, yazısında şunları kaydetti:

“Meral Akşener Sakarya mitingciğinde avazı çıktığı kadar bağırarak 'Biz iktidar olduğumuzda Kandil'i dümdüz edeceğiz dümdüz' dedi.

Yetinmedi, gaza gelip bir de 'Hadi çıksın aynısını söylesin' dedi.

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Kim söylesin?

Erdoğan!

Ne söylesin?

'Kandil'i dümdüz edeceğiz' desin.

Aklı başında bir insanın etmeyeceği türden laflar bunlar. Ailesi bu konuyla yakından ilgilenmeli diye düşünüyorum.

Meral Hanım'ın Kandil'den haberi yok mudur acep? PKK elebaşları gün aşırı kamera karşısına geçip zırıl zırıl ağlıyor yahu!

Karayılan'ın, Bayık'ın, Karasu'nun ve diğerlerinin 'Erdoğan bizi bitirmeyi kafasına koymuş, Millet İttifakı'nın kazanması bu yüzden çok önemli' gibi açıklamalarını hiç mi duymamış?

Kandil'in Akşener'e verdiği açık destekten haberi yok mudur mesela?

Olmaz olur mu?

HDP'li Fatma Kurtulan Meclis kürsüsünden parmağını İYİ Parti sıralarına sallayarak 'o koltuklarda PKK sayesinde oturuyorsunuz, HDP sayesinde oturuyorsunuz' dediğinde Akşener'in gıkı çıkmamıştı.

Yavuz Ağırailoğlu'nu istifaya götüren süreç ortada!

'HDP ile aynı masada olmayız' diyen Akşener'di.

Oturdu ama!

Erdoğan'a diyor ki 'Hadi çıksın aynısını söylesin'. Erdoğan söylemekle kalmıyor, inlerini başlarına yıkıyor.

Neyse!

Biz asıl meseleye odaklanalım.

Meral Hanım iktidara gelince Kandil'i dümdüz edecekmiş!

Kiminle peki? Kemal Bey'le, Pervin Buldan'la...

İkisi de 'operasyonlar duracak' diyor.

İkisi de 'Suriye ve Irak'taki birlikleri geri çekeceğiz' diyor.

İkisi de 'bir daha yurtdışı tezkeresi çıkmayacak' diyor.

Kaldı ki Meral Hanım siz bu cümleleri gidin Ağrı'da, Van'da, Hakkari'de, Diyarbakır'da söyleyin.

Sırtını Kandil'e yaslayan HDP'ye de bir çift söz edin.

'Sırtını PKK'ya yaslayanlardan da hesap soracağız' deyin.

'Bizim iktidarımızda Öcalan da Demirtaş da serbest bırakılmayacak' deyin.

Var mı o cesaretiniz?

Öcalan'a özgürlük isteyenlere ağız dolusu 'hadi oradan' diyebiliyor musunuz?

Dahası 'bizim için PKK da PYD de YPG de birdir, farkları yoktur' diyebiliyor musunuz?

Meral Hanım! Ortağınız Babacan 'Avrupa YPG'yi, PYD'yi terör örgütü olarak görmüyor' demeye başladı.

Niçin peki? Cevap basit! PKK tasfiye edilecek. Yeni bir isim bulunacak. Dünya bu yeni isim altında kurulan örgütün PKK olmadığına, terör örgütü olmadığına ikna edilecek. Kemal Bey, Pervin Buldan, Babacan ve diğerleri dünden teşne zaten bu işe.

Sanırım siz de!

Yanılıyor muyum?”