Meral Akşener Esed'le görüşmek istiyor

İYİ Parti Sözcüsü Prof.Dr. Kürşad Zorlu resmi Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 5 Ocak 2020 tarihinde Meclis'te yaptığı, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazırım" söylemine atıfta bulunarak açıklamalarda bulundu.

Zorlu, Akşener’in Beşar Esad ile görüşme talebiyle Dışişleri Bakanlığı’na yazı vereceğini açıklayarak, "Milletimiz sığınmacı sorununun kesin olarak çözülmesini beklemektedir. Bu çerçevede bu kez Genel Başkanımızın belirleyeceği bir heyetin Suriye’ye giderek söz konusu görüşmeleri yapmasını planlıyoruz. Bu plan ve isteğimizi Dışişleri Bakanlığına resmî olarak bildirme kararı aldık." dedi.

Zorlu sözlerini, "Bakanlığın bu yönde süreç ve tedbirleri oluşturması durumunda milletimizin ivedilikle beklediği adımlar şeffaf ve etkili şekilde hayata geçirilme imkanına kavuşacaktır. Her koşulda hazırlıklarımızı yapmakta olduğumuzu ve görüşme kararlılığımızı kamuoyumuza saygıyla sunarız!" ifadeleriyle bitirdi.