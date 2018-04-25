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Meral Akşener, Emre Uslu yazışmalarını sildi! "Açıklama yapamayız"

İP Genel Başkanı Meral Akşener ile FETÖ firarisi Emrullah Uslu'nun 2013 yılı Temmuz ayındaki Twitter yazışmaları Akşener'in özel kalemine sorulması üzerine açıklama yapılmayacağı ifade edildi.

25 Nisan 2018 Çarşamba 17:45
Meral Akşener, Emre Uslu yazışmalarını sildi! "Açıklama yapamayız"

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in, MHP Milletvekili olduğu 2013 yılının Temmuz ayında, Twitter'da, firari FETÖ’cü Emrullah (Emre) Uslu ile karşılıklı yazışmalarını sildiği ortaya çıktı. Odatv konuyu İP Genel Başkanı Meral Akşener’in özel kalemine sordu, ancak konuyla ilgili bir açıklamanın yapılmayacağı ifade edildi.

Sabah gazetesinden Kenan Kıran’ın haberine göre, Meral Akşener'e ait söz konusu paylaşımların, haber olmasının ardından silindiği tespit edildi. Emre Uslu'nun Meral Akşener'e yazdığı yazılar ise duruyor.

Emre Uslu ile Meral Akşener'in 2013 yılının Temmuz ayındaki karşılıklı yazışmaları şöyle:

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 17:45
  1. Meral Akşener
  2. Emre Uslu
  3. FETÖ
  4. Meral Akşener'in Emre Uslu ile yazışmaları

YORUM YAZ

  • YusufYusuf20 dk önce
    Akıllardan nasıl selecekler?
  • adem ünadem ün29 dk önce
    iş yazışmalara gelinceye kadar akşam olur... Fetö ile halen daha kol kola giren ziyaret eden ... var vemevki makam yerlerii
  • DiyarbakırlıDiyarbakırlı1 sa önce
    Açıklama yapamazsınız tabi altınız yaş çünkü
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    2013 temmuzda AKP FETÖ ile kankaydı. 17/25den sonra düşman oldular. 17/25den sonra Akşener de onları düşman ilan etti zaten.
Bugünkü Akit

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