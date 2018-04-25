Meral Akşener, Emre Uslu yazışmalarını sildi! "Açıklama yapamayız"

İP Genel Başkanı Meral Akşener'in, MHP Milletvekili olduğu 2013 yılının Temmuz ayında, Twitter'da, firari FETÖ’cü Emrullah (Emre) Uslu ile karşılıklı yazışmalarını sildiği ortaya çıktı. Odatv konuyu İP Genel Başkanı Meral Akşener’in özel kalemine sordu, ancak konuyla ilgili bir açıklamanın yapılmayacağı ifade edildi.

Sabah gazetesinden Kenan Kıran’ın haberine göre, Meral Akşener'e ait söz konusu paylaşımların, haber olmasının ardından silindiği tespit edildi. Emre Uslu'nun Meral Akşener'e yazdığı yazılar ise duruyor.

Emre Uslu ile Meral Akşener'in 2013 yılının Temmuz ayındaki karşılıklı yazışmaları şöyle: