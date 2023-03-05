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Medya Meral Akşener, Cumhur İttifakı’na davet edilecek mi? Bomba bilgi geldi
Medya

Meral Akşener, Cumhur İttifakı’na davet edilecek mi? Bomba bilgi geldi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, altılı masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhur İttifakı’na davet edilip edilmeyeceğini değerlendirdi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 11:32:00 -
Meral Akşener, Cumhur İttifakı’na davet edilecek mi? Bomba bilgi geldi

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, altılı masadan ayrılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhur İttifakı’na davet edilip edilmeyeceğini değerlendirdi. 

Selvi, tüm Türkiye'nin cevabını merak ettiği konuyla ilgili şunları kaydetti:

"6’lı Masa’da yaşanan Meral Akşener depremine AK Parti ve MHP nasıl bakıyor diye yokladım. Cumhur İttifakı’nda “Haklı çıktık” duygusu hâkim.

Selvi, ağır ithamlarla Altılı Masa’dan ayrılan İyi Parti’yi Cumhur İttifakı’na davet etmek gibi bir gündemin olmadığını belirtti.
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Selvi yazısında, “Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Bahçeli, Akşener’i Cumhur İttifakı’na davet etmişlerdi. Yeni gelişme karşısında İYİ Parti’nin Cumhur İttifakı’na davet edilmesi söz konusu mu? Burada iki nokta var. Bir AK Partililer, MHP’yi rahatsız edeceği gerekçesiyle bu konuyu gündemlerine almıyorlar. İkincisi ise ‘saray komplosu’ şeklinde komplo teorilerine neden olmamak için uzak duruluyor. Bu aşamada İYİ Parti’yi Cumhur İttifakı’na davet etmek gibi bir gündem bulunmuyor. Ama taşlar yerine oturduktan sonra bir çağrı yapmaya gerek duyurulursa onu bilemiyorum.” diye ifade etti."

 

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Yorumlar

a.d.

Eğer ip yı Cumhur ittifakına kabul ederlerse yine oyum Tayyib Erdoğan ındır. Ama kalbim onarılmaz derece de kırılır. Şehitlerimize küfür edenlerle ve hatta bence fetöcülerle birarada anılmak beni çok yaralar.....

İdo

Maazallah bu kadın tam bir fitne nereye girse kurutur
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