Meral Akşener bu nasıl yıkmak? İYİ Parti'den istifa edenler bir bir AK Parti'ye katılıyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '6'lı masayı terk et' diyerek yaptığı çağrı İYİ Parti'de karşılık buldu. AK Parti Grup Toplantısı'nda bugün İYİ Parti'den istifa eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan'a, Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetini bizzat taktı. İYİ Parti ve CHP'den peş peşe istifalar gelirken Akşener ise "Heveslenenler için üzgünüm, bizim o masaya oturmaya hiçbir niyetimiz yoktur. Çünkü biz o masayı yıkmaya geliyoruz" ifadelerini kullandı.

Akşener: Masayı yıkmaya geliyoruz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı "6'lı masayı terk et" çağrısına cevap veren Akşener şu ifadeleri kullandı:

"FETÖ ile kurulan ittifaka, PKK ile kurulan masaya, mafya ile yapılan işbirliğine karşı itirazdır. Bizim tabanımız da tavanımız da bu kutlu iradenin ayrılmaz parçasıdır. İYİ Parti'nin kumar masasında yeri yoktur. İYİ Parti milletin geleceğiyle bahse girmez. Sayın Erdoğan ve küçük ortağının masası öyle bir kumar masasıdır ki masa her zaman kazanır. Bu hileli oyun her daim kasanın kazandığı, kazanamadığı yerde oyunun bozulduğu kirli bir oyundur. Onların kumar masası işte budur. Bizden dahil olmamızı istedikleri masa budur. Bu masa 20 yıldır bizim gözümüzde aynı masadır. Heveslenenler için üzgünüm, bizim o masaya oturmaya hiçbir niyetimiz yoktur. Çünkü biz o masayı yıkmaya, Saray görünümlü kumarhanenizi başınıza yıkmaya geliyoruz."

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti'ye geçti

Akşener, 'yıkmaya geliyoruz' şeklinde iddialı ifadeler kullanırken İYİ Parti'den istifa eden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, bugün AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda AK Parti'ye katıldığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rozetini taktığı Özcan, "Bugün burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tüm dünya ve ülkemiz ciddi bir sıkıntılı ve zorlu bir dönemden geçmektedir. Bu zorlu dönem içerisinde Cumhurbaşkanımızın yaptığı milli birlik beraberlik davetine icabet etmemek olmazdı. Biz de bu davete uyarak AK Parti saflarındaki yerimizi aldık. Hüsnü kabüllerinden dolayı minnettarım, kendilerine teşekkür ederim. Memlekete ve millete hizmet etmek için her zaman emirlerindeyim" şeklinde konuştu.

Öte yandan Millet İttifakı'nın kurucusu CHP’nin Aydın İl Başkan Yardımcılığı görevinden ve partisinden istifa eden Mustafa Ertekin de bazı meclis üyeleri ile bir grup Nazillili mahalle muhtarıyla birlikte AK Parti'ye katılanlar arasında yer aldı.