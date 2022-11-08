Meral Akşener bakalım şimdi ne halt edecek! İyice köşeye sıkıştı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Meral Akşener'in, "Başörtüsü referandumu seçimlerde AK Parti’ye yarar sağlar" diye düşünüp, başörtüsü aleyhinde oy kullanması halinde, başörtüsü serbestisine karşı çıkmış gibi bir pozisyona düşeceğine dikkat çekti. Selvi, İYİ Parti liderine "6’lı masayı kurtarayım derken kendiniz okkanın altına girersiniz" uyarısı yaptığı söz konusu yazısında şunları kaydetti:

"Başörtüsü serbestisi getiren Anayasa değişikliği 6’lı masanın sınavına dönüşüyor. Neden 6’lı masa dedim? Çünkü Meral Akşener, başörtüsüyle ilgili Anayasa değişikliği konusunu 14 Kasım tarihinde toplanacak olan 6’lı masanın gündemine getirecek, “Beyler, hadi çıkın bakalım bu işin içinden” diyecek.

Kılıçdaroğlu’nun başörtüsü konusunu gündeme getirip Erdoğan’ın Anayasa değişikliği ile karşı hamle yapması İYİ Parti’de, “Kılıçdaroğlu topu 18 üzerine dikti, kaleyi de boşalttı. Şimdi Erdoğan’ın penaltıyı gole çevirmesini bekliyor” diye yorumlanıyor. Akşener ise, “Erdoğan’ın topu 90’dan filelere takmasını nasıl önleriz” diye bir çaba içinde.

Dün İYİ Parti’nin başkanlık divanında ve kurucular kurulu toplantısında bu konu tartışıldı. Akşener, kimseyi etki altında bırakmamak için bir değerlendirme yapmadı. Yapılan konuşmalarda da ortak bir görüş oluşmadı. Hafta içinde milletvekilleriyle görüşecek. Onların eğilimini aldıktan sonra işi 6’lı masaya götürecek. İYİ Parti ret oyu vermek gibi bir karar almadı. Ama destekleyelim diye bir karar da çıkmadı. Benim edindiğim izlenim, Akşener başörtüsü konusunun referanduma götürülmesinin önüne geçmek istiyor. Başörtüsü konusunun seçimlerde AK Parti açısından bir kaldıraç etkisi yapacağını düşünüyor.

İKİ KONU

Akşener iki seçenek arasında gidip geliyor.

1- Meclis’te destek vererek 400 milletvekilinin oyuyla kabul edilmesini sağlayalım. Böylece referanduma gitmesine gerek kalmaz. Erdoğan’ın elinden referandum kartını almış oluruz.

2- Ya da Meclis’te oy vermeyelim. Böylece 360 milletvekilinin altında bir oy alırsa referanduma gitmez. Bu durumda seçimlerde Erdoğan’ın başörtüsü kaldıracından mahrum kalmasını sağlarız.

Akşener’in iki zorluğu var.

1- İYİ Parti, milliyetçi-merkez sağ kökenden gelen bir parti. Başörtüsü oylamasında hayır oyu kullanması seçimlerde aleyhine işler.

2- Meral Akşener başörtüsü mücadelesinin ne olduğunu en iyi bilen liderlerden biri. Başörtüsüne hayır demek, Akşener için eksi bir puan olur.

Ayrıca bu hesapta bir eksiklik var. Başörtüsü referandumunun önünü keseyim derken İYİ Parti’nin önünü kesmiş olursunuz.

AKŞENER RAHATSIZ

Akşener, başörtüsü tartışmasının açılmasından rahatsız. İYİ Parti’nin bu tartışma ikliminin bir parçası olmadığını düşünüyor. “Kapanan yaralarla değil, kanayan yaralarla uğraşalım” sözü onu işaret ediyor. Ancak siyaset bazen hiç hesapta olmayan konularla sınar liderleri. Burada önemli olan Akşener’in nasıl bir sınav vereceğidir. Başörtüsü referandumu seçimlerde AK Parti’ye yarar sağlar diye düşünür, başörtüsü aleyhinde oy kullanırsanız, o zaman başörtüsü serbestisine karşı çıkmış gibi bir pozisyona düşersiniz. 6’lı masayı kurtarayım derken kendiniz okkanın altına girersiniz.

Başörtüsü konusu İYİ Partililerin dediği gibi aslında çok bilinmeyenli bir denklem değil. Bir ilke sorunu. Başörtüsüne karşı mısın değil misin? Bütün mesele bu."